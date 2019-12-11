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影／鄭秀玲呼籲 支持國立大學校院校務基金設置條例修法

2019-12-11 11:30攝影中心 記者邱德祥／即時報導

時代力量立委鄭秀玲上午舉辦記者會，邀請教授和學生代表出席，鄭秀玲呼籲立院12/17停會前，能通過國立大學校院校務基金設置條例修法。

時代力量立委鄭秀玲（左二）上午舉辦「呼籲立院12/17停會前通過 國立大學校院校...
時代力量立委鄭秀玲（左二）上午舉辦「呼籲立院12/17停會前通過 國立大學校院校務基金設置條例修法」記者會，記者會邀請教授和學生代表出席，鄭秀玲並呼籲國民黨團也支持法案，期能在本會期通過修法。記者邱德祥／攝影
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