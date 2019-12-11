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被病患稱「神仙」 唐心北對每名病人不離不棄

2019-12-11 08:53聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

陽明大學學生獎懲委員會12月2日臨時會議全數通過，以修復式轉型正義精神，撤銷11月過世的醫學系第四屆校友唐心北於1984年所受的大過處分，以回復其名譽。唐心北生前是台南市立安南醫院精神科醫師，11月16日突發心肌梗塞驟逝。

唐心北的女兒唐莉媙受訪表示，爸爸過世後的這段時間，有許多爸爸照顧過的病人傳臉書訊息給她，說很感念爸爸，在他們被親友放棄的時候對他們不離不棄，讓他們回歸校園、回歸職場，甚至也有病人叫他「神仙」。

她回憶，有病患家屬一到她的父親靈前，直接跪拜，「說爸爸救了他們全家」。

唐莉媙表示，爸爸在她跟妹妹剛出生時，曾兩次腦幹出血而從鬼門關前走一遭，也因此爸爸對於自己可能隨時都要走，早已經有了心理準備，甚至不希望浪費任何一分一秒，而拚命工作及照顧病人，每次都一定會巡完每個病人才能安心下班。

唐莉媙表示，她從小就一直很困惑，為何爸爸這麼「工作狂」，常常吃完晚餐洗完澡又趕回醫院，晚上或休假時間都還在工作。但是，每次一到假日，爸爸還是會安排行程，全家一起吃飯、看電影或是外出旅遊。從他們大學到研究所，都很堅持親自從台南開車北上幫他們載行李。

也是念心理諮商相關科系的唐莉媙，為何踏上跟爸爸同樣的道路？她說，她讀的國中是台南學生數滿多的學校，當時一個年級就有1200多人，而那時學校還有分班制度，她國三時，發現學校裡不管是成績好、放牛班或是成績普通的學生，很多都有自殘傾向，這現象對當時的她而言，是很大的衝擊。有一次，她看到爸爸的書桌上放了一本「割腕的誘惑」，她好奇去看，也因此開啟了她踏入諮商領域的大門。爸爸有很多心理相關書籍，之後沒事都會去翻翻，也因此翻出興趣。

談到爸爸對待病人的態度，唐莉媙說，跟爸爸共事過的醫護人員都說，爸爸總是很有耐心跟病患談話跟傾聽，這部分也是她一直在仿效的。

生前多年在「張老師」當志工的唐心北，過世前四天（11月12日）在臉書發文表示，回想他從1980年的秋天開始接受為期一年的訓練，1981年正式成為「幼獅班」義務張老師， 三年後再轉進電話班；到進入職場，曾擔任同理心團體帶領者、督導，更經常受邀講課與個案討論，除了台北市，還去過高雄、台中、彰化、台南、新竹的中心，對於即將邁入耳順之年的她，人生居然有三分之二的時間都與「張老師」同在。在「張老師」的學習與體悟，讓我成為一個「人」，而不只是一位「看病」的精神科醫師。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

陽明大學「學生獎懲委員會」12月2日臨時會議全數通過，以「修復式轉型正義」精神，...
陽明大學「學生獎懲委員會」12月2日臨時會議全數通過，以「修復式轉型正義」精神，撤銷上個月過世的醫學系第四屆校友唐心北於1984年所受的大過處分，以回復其名譽。圖／唐莉媙提供
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