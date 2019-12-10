高職師任教6年到業界研習半年 立院三讀修法取消

現行「技術及職業教育法」原本規定，高職及技專教師每任教滿6年，要到業界研究或研習半年，但高職部分因窒礙難行，立法院今天三讀通過修法，取消高職教師限時研習的規定，但技專教師不變。

教育部今天表示，將持續規畫推動相關配套措施，每年預計投入至少1億元以上預算，積極提升高職專業群科教師的實務技術，讓技職教育持續精進。

教育部表示，本次修正通過「技術及職業教育法」第25、26條，第25條是基於信賴保護原則，於第25條第1項新增但書第2款，明定108年7月31日以前已取得各該專業群科合格教師證書者，於參加高職專任合格教師甄試時，可免具備1年以上與任教領域相關業界實務工作經驗。至於技職教育法104年1月14日施行前已在職之專任合格教師，其參加教甄及學校優先聘任，仍依現行規定辦理。

至於第26條，則考量高職與技專之「師資培育制度」及「課程實施依據」不同，尤其配合108新課綱，高職強調學生務實致用及跨群科能力培養，特別新增「技能領域」，共增加部定實習科目15至30學分，總計部定專業及實習學分提高到45至60學分，以強化學生實作技能；因此，有關高職專業群科教師與技專校院教師之相關技能要求，宜分流辦理。

教育部強調，後續相關配套措施包括：