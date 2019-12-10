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高職師任教6年到業界研習半年 立院三讀修法取消

2019-12-10 19:11聯合報 記者張錦弘／即時報導

現行「技術及職業教育法」原本規定，高職及技專教師每任教滿6年，要到業界研究或研習半年，但高職部分因窒礙難行，立法院今天三讀通過修法，取消高職教師限時研習的規定，但技專教師不變。

教育部今天表示，將持續規畫推動相關配套措施，每年預計投入至少1億元以上預算，積極提升高職專業群科教師的實務技術，讓技職教育持續精進。

教育部表示，本次修正通過「技術及職業教育法」第25、26條，第25條是基於信賴保護原則，於第25條第1項新增但書第2款，明定108年7月31日以前已取得各該專業群科合格教師證書者，於參加高職專任合格教師甄試時，可免具備1年以上與任教領域相關業界實務工作經驗。至於技職教育法104年1月14日施行前已在職之專任合格教師，其參加教甄及學校優先聘任，仍依現行規定辦理。

至於第26條，則考量高職與技專之「師資培育制度」及「課程實施依據」不同，尤其配合108新課綱，高職強調學生務實致用及跨群科能力培養，特別新增「技能領域」，共增加部定實習科目15至30學分，總計部定專業及實習學分提高到45至60學分，以強化學生實作技能；因此，有關高職專業群科教師與技專校院教師之相關技能要求，宜分流辦理。

教育部強調，後續相關配套措施包括：

一、持續推動「教師赴公民營機構研習」，透過廣度研習(3日至5日)、深度研習(10日至30日)及深耕研習(2個月至1年)，強化教師赴機構進行與實務教學相關研習、率同學生赴機構進行專題製作、與技專校院教師共同赴機構研習。

二、持續推動「學校遴聘業界專家協同教學」，以促進教學現場之理論與實務結合；透過高職優質化計畫，鼓勵專業群科教師成立專業社群進行交流分享，以提升教師教授實務技術課程之專業知能。另配合108課綱之推動，藉由群科中心結合公民營機構辦理具技術深度的實作研習，透過系統性的教師增能研習，掌握產業最新發展。

立院今三讀通過修法，取消高職專業群科教師每任教滿6年，要到業界研究或研習半年的規...
立院今三讀通過修法，取消高職專業群科教師每任教滿6年，要到業界研究或研習半年的規定。聯合報系資料照片
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教育部108課綱實習

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