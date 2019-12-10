訪問教師4年103人下鄉 她上山下海、3年換3校

偏鄉國中小師資流動率比較高，老師通常較資淺，也較沒教學經驗，往往要單打獨鬥。教育部因此自105學年起開辦「教學訪問教師計畫」，鼓勵一般地區優秀教師下鄉，協助當地教師共同備課、提升教學專業，4年來逾百人參與，有人上山下海、連續3年訪問3所不同偏鄉小校，樂此不疲。

教育部國教署組長武曉霞指出，偏鄉小校往往每年級只有一個班，老師很孤單，找不到人共同備課，加上教師流動率較高，經驗也較難傳承。訪問教師扮演催化劑角色，根據自身專長，協助偏鄉教師共同備課、推動混齡教學、閱讀等，帶班教學另由當地教師負責。

武曉霞說，開辦四年來已103位訪問教師投入偏鄉，109學年的訪問計畫本月開始申請。訪問教師待滿兩年，教育部會補助參訪其他國家的偏鄉教育，去年就到日本鹿兒島參訪當地偏鄉小校如何推動混齡教學等措施。

高雄市鼓山區鼓岩國小教師許詩屏105至107連續3年擔任訪問教師，她表示，一開始是抱持分享教學理念及體驗不同文化的心態參加，分別前往高雄市桃源區布農族小學樟山國小及澎湖縣湖西鄉龍門國小。

訪問期間許詩屏以第三人的角度，與當地教師共同討論學生學習的迷思及教學盲點，透過共同備課及製作桌遊教具等方式，一起解決問題，讓數學等科目更加活潑、學生更愛上課。她自己也受益匪淺，覺視野變得更廣，對未來教學也更有想法。

台南市安南區海佃國小教師黃美鳳，同樣連續3年下鄉，她提到，當初因朋友大力支持及鼓勵，決定自我挑戰，累積更多人生經驗。她3年換了3所截然不同的學校，第一年到嘉義縣阿里山鄉來吉國小，隔年轉到台東縣東河鄉泰源國小，最後一年則飛到金門的金寧國小，體驗台灣東西部及外島的教學環境。

訪問期間，黃美鳳與受訪學校教師組成「備課趴」，自己當催化劑，促進受訪學校教師同領域、及跨年級的教學單元合作，透過不斷嘗試、磨合與分享，教師不但成為緊密的互助夥伴，甚至擴大邀請其他地區教師共同參與，產生更多共鳴與回響。