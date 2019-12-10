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荒唐論文連環爆 私校工會籲強制要求論文上網供檢視

2019-12-10 16:43聯合報 記者章凱閎／台北即時報導

建國科大電子工程研究所和機電光系統研究所碩士論文，有符咒、紫水晶對於壓力舒緩研究...
建國科大電子工程研究所和機電光系統研究所碩士論文，有符咒、紫水晶對於壓力舒緩研究，引發外界爭議。圖／建國科大提供
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繼中州科大機械所碩士論文被爆寫命理和夜市等後，建國科大電子工程所碩士論文今天再被爆寫符咒和噴泉舒壓等荒腔走板的論文爭議連環爆。全國私校工會今天發表聲明，呼籲教育部應強制要求碩博士生取得學位後，將論文全文上網供外界檢視，以解決這些高教亂象。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，中州科大和建國科大發生有碩士論文偏離系所核心能力和教學目標，是台灣高等教育長久存在的問題，如果上國圖網站查詢博碩士論文，可發現這種學術亂象並不少見。

尤榮輝說，此問題出在過去教學品保制度「重形式不重品質」、「重量不重質」，造成大學輕忽論文品質的控管，而許多私立科大為求招生目的，犧牲教育品質讓學生容易入學、輕鬆畢業，導致高教品質日益低劣、碩士滿街跑的現象。

尤榮輝說，論文主題是否符合系所專業，指導老師應該有專業判斷能力，而系所和學校也應該用比較高的標準來控管畢業論文品質。老師或學校不能因為招生目的而放棄專業良心並犧牲教育品質。

尤榮輝也建議，此高教亂象可以從幾個方面著手解決，呼籲教育部應檢討大學教學品保機制，納入論文品質的審查；學校與指導老師應自我課責，用更嚴格的標準要求學生論文；強制要求碩博士生取得學位後將論文全文上網供外界檢視。

教育部。報系資料照
教育部。報系資料照
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