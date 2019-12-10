媒體素養列新課綱 教部辦論壇交流各國教學現況

假消息頻傳，教育部將「科技資訊與媒體素養」列為十二年國教的九大核心素養之一，今天舉辦論壇討論各國對抗假消息作法、學校教育及社會推廣等面向。教育部表示，已建立媒體素養教育資源網，收集政府和相關企業的資訊，幫助老師進行教學。

行政院政務委員羅秉成今天到場演講，他說，假消息的形成，來自科技軟體和社群媒體的普及，人與人之間的溝通大量轉移至社群平台上，產生網路媒體的資訊超載、不透明的演算法，以及聊天室的假帳號等問題，是一場「無煙硝」的資訊戰爭。

教育部常務次長林騰蛟表示，部分電視或社群媒體為求短時間抓住閱聽者眼球，報導誇大其辭或是傳遞不當內容，間接影響孩子的價值觀。教育部因此推動媒體素養，培養孩子看到資訊時的思考力和判斷力。

教育部表示，教育部已建立「媒體素養教育資源網」，入口以動畫影片簡介網站內容，包含最新訊息、人力資料庫、教學資源、學習資源、相關成果及網站連結等。此網站會持續收集相關部會研發的媒體素養資源，也積極發揮資源整合概念，與第三方事實查核組織，如台灣事實查核中心，或網路平台業者如Facebook、Line建立合作關係，提供更多資源給師生。

羅秉成說，政府面對假新聞，一直以嚴肅的態度、嚴謹的作業防制假訊息對社會的危害，持續在堅守多元民主價值、維護言論自由的前提下，建構「識假」、「破假」、「抑假」、「懲假」四面防護網，並透過政府與民間協力模式，形成共同防禦陣線，有效鞏固和深化我國民主。