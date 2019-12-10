南投醫院和五育中學合作 培訓長照專業人力

長照2.0照顧人力需求大增，南投五育中學照顧服務科和南投醫院合作首創「3+4方案」，栽培在地照顧服務員，使得學生畢業後即就業，還能在職進修完成大學學歷，提升專業知能。創造醫院與學校技術合作的交流管道。

台灣人口持續老化，而南投縣是老年人口比率第四高的縣市，人口結構高齡化與老人慢性病化皆會導致失能人口的增加，因此長照服務需求也遽增。南投醫院洪弘昌院長獨創3+4方案，讓學生在高中3年畢業後便可加入該院擔任照服員之工作，並每周專車接送安排至中台科技大學在職進修，完成大學學歷，在「做中學」的過程中提升知能，將照服員整體大幅升級。

五育中學與南投醫院的建教合作，照服科的學生在學校老師指導下已有一定的基礎，而南投醫院提供良好的教學環境，並安排醫護人員及資深照服員的臨床指導下，使其能夠體會、適應職場現況。