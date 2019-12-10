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南投醫院和五育中學合作 培訓長照專業人力

2019-12-10 12:59聯合報 記者江良誠／南投即時報導

長照2.0照顧人力需求大增，南投五育中學照顧服務科和南投醫院合作首創「3+4方案」，栽培在地照顧服務員，使得學生畢業後即就業，還能在職進修完成大學學歷，提升專業知能。創造醫院與學校技術合作的交流管道。

台灣人口持續老化，而南投縣是老年人口比率第四高的縣市，人口結構高齡化與老人慢性病化皆會導致失能人口的增加，因此長照服務需求也遽增。南投醫院洪弘昌院長獨創3+4方案，讓學生在高中3年畢業後便可加入該院擔任照服員之工作，並每周專車接送安排至中台科技大學在職進修，完成大學學歷，在「做中學」的過程中提升知能，將照服員整體大幅升級。

五育中學與南投醫院的建教合作，照服科的學生在學校老師指導下已有一定的基礎，而南投醫院提供良好的教學環境，並安排醫護人員及資深照服員的臨床指導下，使其能夠體會、適應職場現況。

南投地區長者多，到該院就診的多半在65歲以上，不少住院、手術長者都有照顧需求，但南投地處偏遠，長照人力更是難求。除了人力需求，另外看護費用對家屬也是一大壓力。南投醫院開闢病房專區提供共聘看護服務，並獨創了3+4方案，結合在地人力，吸引、培訓照服員，補足長照缺口，也減輕病人及家屬經濟與照顧負擔。陳時中部長的理念與小英總統期望建構「找得到、看得到、用得到、付得起」的長期照顧服務相同，落實在地守護長期照護需求的長者及失能者，打造友善高齡的社會。

南投醫院和五育中學合作，讓照顧服務科學生到醫院實習，為長期照顧培訓人力。圖／南投...
南投醫院和五育中學合作，讓照顧服務科學生到醫院實習，為長期照顧培訓人力。圖／南投醫院提供
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南投醫院和五育中學合作，讓照顧服務科學生到醫院實習，為長期照顧培訓人力。圖／南投...
南投醫院和五育中學合作，讓照顧服務科學生到醫院實習，為長期照顧培訓人力。圖／南投醫院提供
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