新北市技藝競賽51選手獲金手 全額補助出國實習

今年全國高中技藝競賽12月初全部完賽，新北市共有51位選手榮獲金手獎及78位選手榮獲優勝，其中在「電腦繪圖」、「網頁設計」、「模具」、「電腦軟體設計」、「電腦修護」、「汽車噴漆」及「造園景觀」等7個競賽職種奪得第1名，將由新北市全額補助赴海外進行技能研習與產業實習。

其中，「造園景觀」冠軍淡水商工園藝科江啟慧說，家裡從事農業工作，從小就會一起動手幫忙，加上自己很喜歡繪圖，因此在造園景觀的訓練有相當基礎。

「模具」冠軍的新北高工模具科黃琨棋說，自己喜歡機械，也喜歡動手實作，在選手的訓練的過程很累也很枯燥常常做到半夜才能回家，假日也得到學校練習，但老師時常給自己指導和指導，是讓堅持下去的動力。比賽有三個重點，設定目標、堅持下去和常請教老師。

「汽車噴漆」冠軍三重商工汽車科黃昱凱表示，噴漆比賽講求細心度、完整度和速度性，自己透過不斷的練習和模擬賽，漸漸將實力累積起來，才能在競賽中得到好成績。

教育局張明文局長表示，新北市自103學年度起推出「金手培訓計畫」，學生透過學校平日的技能、抗壓性的培養，再加上本市金手培植計畫的挹注，讓就讀技術型高中的學生得以在五大類技藝競賽上奪冠。