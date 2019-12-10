太陽能模型車國內賽二信屈第二 澳洲國際賽雪恥總冠軍

基隆市二信高中代表台灣遠征澳洲參加國際太陽能模型車競賽，日前載譽歸國，不僅勇奪積分總冠軍，兩隊代表在競速場上也包辦了競速第二名及第三名，另外還拿到卓越影片獎，消息傳回學校，師生都相當興奮。

這次台灣派出3校5隊參賽，二信高中有兩隊，分別為Rizen隊及Tomorrow Flower-keelung隊。大會總體有三項評分項目包括競速成績、機械知識及影片表現，二信Rizen隊在32隊競逐中勇奪積分總冠軍，是台灣代表隊第一次獲此殊榮。

二信高中機械科在太陽能模型車國內賽勇奪「七連霸」後，今年希望往下傳承，派高一、高二參加全國決賽，卻因經驗不足屈居亞軍。失去蟬聯冠軍讓隊員們雖深切自責，但也激發鬥志對車體設計做了大翻修，立志要在澳洲國際競賽中雪恥，果然在國際賽場上不僅超越國內對手，更為台灣拿下多項好成績。

帶隊老師賴宏彰表示，二信高中機械科學生個性堅韌，經得起各項挑戰，賽前在學校操場搭起太陽能車雙軌道不斷的測試修改，一直到能符合要求的時間內跑完全程且能穩定不出軌道翻車，不放棄任何讓車子跑得更好的可能性，就是要以最佳狀態迎戰世界級的大賽。