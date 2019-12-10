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「2019設計神人競賽」 地主隊南台科大贏最多獎

2019-12-10 11:28聯合報 記者周宗禎／即時報導

「2019 SOLIDWORKS設計神人競賽」今天公布比賽結果，地主隊南台科大在「大學實體組」及「大學設計組」中囊括12個大獎，是參賽學校中得獎數最多的學校，校方表示這「展現平時紮實訓練之繪圖技巧與創思設計能力」。

高中組由國立鳳山商工「鳳梨與芭樂隊」以「切削與光鎳遷移細胞系統」作品奪得金牌；大專設計組則由崑山科技大學的南崑隊以「環保寵兒」作品奪得金牌；大專實體組，則由南臺科技大學與國立成功大學聯合組成的窩居隊，以「ShoesHome」作品，獲得SOLIDWORKS原廠專業講師評審與學界評審青睞，脫穎奪得金牌。

此次競賽最特別的參賽隊伍，是由日本三重大學與南台科大好手合組競賽車隊伍，以嶄新概念的「節能車」作品奪得大專設計組銅牌，「結合環保意識的純電能輕量化車體設計，展現新一代維護環保的強烈意識」。

競賽共分「高中3D列印設計組」、「大學實體組」及「大學設計組」等三組，有來自國內外各高中與大專校院共122隊報名，通過入圍僅24隊。

這項競賽2015年開始，由全球3D繪圖軟體領導大廠SOLIDWORKS大中國總代理實威國際贊助，「期許能發掘設計研發界的未來之星，共享交流彼此的設計理念」。

校方表示，實威國際與南台機械工程系2004年開始合作逾10年，2009年更捐贈南台近八8千萬3D專業電腦輔助工程數值模擬分析軟體。

業者也在南台成立國際證照認證中心，透過融入式教學實習課程，培育南部國際認證電腦輔助設計人才，並且應用於產業新產品開發，協助產業提升設計、分析測試與製造能力，10多年來已培育CAD與CAE人才逾3000人，輔導超過800人取得SOLIDWORKS原廠國際專業電腦繪圖立體製圖之CSWA與CSWP專業證照，培育產業界殷切需求的立體繪圖與工程分析人才。

南台學術副校長賴明材博士指出，台灣不是資源豐饒的地方，人才是唯一能倚靠、走出國際的不二資產。為此，南台科大設立獎勵辦法，鼓勵學生畢業前考取專業證照，學生可藉此機會來取得國際認證，以增進自我的專業設計與研發能力，走出國際、迎向世界級的競爭。

日本三重大學與南台科大學生合組隊伍參賽說明作品特色。圖/主辦單位提供
日本三重大學與南台科大學生合組隊伍參賽說明作品特色。圖/主辦單位提供
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神人設計大賽主辦單位與得獎者。圖/主辦單位提供
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大專組參賽隊伍說明作品特色。圖/主辦單位提供
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高中組參賽選手說明作品特色。圖/主辦單位提供
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