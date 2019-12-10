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淘汰不適任教師、家長心好急 教師法修正計明年6月施行

2019-12-10 11:15聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

立法院今年5月三讀通過教師法修正草案，強化不適任教師淘汰機制，但家長聯盟今天到教育部前陳情，表示至今超過七個月都未公布施行日期。教育部回應，相關子法訂定仍須凝聚各界共識，教師法預計最晚於明年6月底施行。

全國家長會長聯盟與各縣市家長團體促教育部盡快公告教師法修正案實施時間，聯盟表示，各地都可以聽到家長對於目前不適任教師處理的各種負面經驗，學生的學習已受影響。

新北市中小學協會副理事長李文良說，新北市某國小自然科教師因不滿家長在旁觀課，將全班30位小五學生反鎖在自然教室內，更發生和其他反對該作法的師長扭打情事。

此外，今年8月嘉義縣國小有教師私設網路社群群組，邀請四個學生，隨時回報其他同學在班上、安親班和校車上的情形，並排擠該師不喜歡的學生和教師等事件層出不窮。他認為，孩子在學校學習的風險和不安全性已有漏洞。

教育部師資培育及藝術教育司科長賴羿帆表示，教師法修正條文公布後，教育部針對14項教師法授權子法積極溝通、諮詢教師團體、家長團體及校長團體等各方意見，其中九項子法已辦理預告及法規審議程序；另有五項子法因涉及教師權利義務及整體制度設計等事宜，規畫初步草案中，後續將持續與相關團體溝通及廣為徵詢意見。

賴羿帆表示，現行不適任教師處理已有教師專業審查會及不適任教師處理注意事項等相關機制可處理，本次修法僅將相關處理機制提升至法律位階，並補強其處理流程及相關措施。

全國家長會長聯盟與各縣市家長團體今天到教育部陳情，促請教育部盡快公告教師法修正案...
全國家長會長聯盟與各縣市家長團體今天到教育部陳情，促請教育部盡快公告教師法修正案實施時間。家長聯盟表示，各地都可以聽到家長對於目前不適任教師處理的各種負面經驗，學生的學習受到相當程度的影響。記者馮靖惠／攝影
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