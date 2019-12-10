電子所論文寫符咒舒壓效果 學者：有點玄、歪門

建國科技大學電子工程研究所論文題目有符咒、紫水晶、噴泉對於壓力舒緩的研究，疑與系所專業不符。一名頂尖大學電子工程研究所教授說，主要是論文題目看起來比較突兀，「符咒」和「水晶」不符合一般科學研究的想像，一般而言國立大學也不會做這種「玄」的題目。

這名教授表示，電子所研究生訂定工程類的研究題目，必須要有「定理」。研究生要根據定理去分析、實驗、驗證，進而學習到一個確實的科學知識。但是，以水晶和符咒做為題目，跟科學工程難以連結，也不容易進行科學分析。他說，這不符合工程上的實驗精神，更不可能讓研究生拿來當成工程的論文題目，「這個東西就是比較玄一點。」

中興大學材料系特聘教授武東星說，這樣的論文算「擦邊球」，因為具體的是要研究儀器的改良、創新，或是提高解析度、準確度。

武東星表示，將生理訊號轉成電子訊號，這是門結合軟硬體的工程技術，符合電子工程人才的培育目標。但是若要將量測結果與對人體的影響做連結，則要經過專業醫事人員的解讀。如果只是使用這台儀器，將量測結果數據加以統計分析歸納，比較接近護理健康學院的研究領域。