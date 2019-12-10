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電子所論文寫符咒舒壓效果 學者：有點玄、歪門

2019-12-10 10:04聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

建國科技大學電子工程研究所論文題目有符咒、紫水晶、噴泉對於壓力舒緩的研究，疑與系所專業不符。一名頂尖大學電子工程研究所教授說，主要是論文題目看起來比較突兀，「符咒」和「水晶」不符合一般科學研究的想像，一般而言國立大學也不會做這種「玄」的題目。

這名教授表示，電子所研究生訂定工程類的研究題目，必須要有「定理」。研究生要根據定理去分析、實驗、驗證，進而學習到一個確實的科學知識。但是，以水晶和符咒做為題目，跟科學工程難以連結，也不容易進行科學分析。他說，這不符合工程上的實驗精神，更不可能讓研究生拿來當成工程的論文題目，「這個東西就是比較玄一點。」

中興大學材料系特聘教授武東星說，這樣的論文算「擦邊球」，因為具體的是要研究儀器的改良、創新，或是提高解析度、準確度。

武東星表示，將生理訊號轉成電子訊號，這是門結合軟硬體的工程技術，符合電子工程人才的培育目標。但是若要將量測結果與對人體的影響做連結，則要經過專業醫事人員的解讀。如果只是使用這台儀器，將量測結果數據加以統計分析歸納，比較接近護理健康學院的研究領域。

另一名科技大學電子系系主任說，碩士班是要教導研究生創新和研發，但建國科大電子所的這些論文，感覺就只是運用電子儀器做論文題目，並且「驗證」一個結果，不是很「高級」的論文，論文質量比較差，「是有一點歪門的研究」。他說，在他的系上是不可能讓學生做這種論文題目的；HRV（心率變異）分析儀也不是電子系所的主流儀器。

建國科技大學電子工程研究所部分碩士論文疑似與系所專業不符，論文題目出現符咒、紫水...
建國科技大學電子工程研究所部分碩士論文疑似與系所專業不符，論文題目出現符咒、紫水晶、噴泉對於壓力舒緩的研究。圖／建國科大提供
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