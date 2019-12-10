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獨／離題論文又一椿？ 建國科大電子所寫符咒、噴泉舒壓

2019-12-10 09:57聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

本報日前獨家報導，中州科技大學機械所碩士論文題目嚴重偏題，該所後來被停招。如今建國科技大學電子工程研究所和機電光系統研究所也被查到有部分碩士論文疑與系所專業不符，包括符咒、紫水晶、噴泉對於壓力舒緩研究，與觀光夜市設置探討、火鍋店餐飲服務品質研究等。

建國科大表示，校方對此事非常重視會深切檢討，未來會要求各研究所碩士論文主題與系所教育目標一致。不過也說，以電子技術為基礎並應用於生理舒壓的研究，符合跨領域研究及生醫工程應用。

記者上國家圖書館網站查詢104學年度到107學年度建國科大的電子工程研究所碩士論文，噴泉對於壓力舒緩之研究實驗結果為「下午（未時與申時間）身處噴泉環境下舒壓效果最佳」；紫水晶對於壓力舒緩之研究實驗結果是「晚上（酉時與戌時間），觀看紫水晶舒壓效果最佳」；符咒對壓力舒緩之研究的實驗結果顯示「早上（辰時與巳時間），觀看魚體文符咒，舒壓效果最佳。」進一步查看每篇論文摘要，研究生都是使用HRV（心率變異）分析儀檢測。

此外，建國科大機電光系統研究所的碩士論文從98學年度至101學年度，也有「彰化市觀光夜市設置之探討」、「學習環境與學習態度相關之研究」、「餐飲服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度之研究 - 以千葉火鍋為例」等疑與系所專業無關的題目。

教育部表示將函請建國科大報送碩士學位論文，並邀集學者專家檢視。另將責成學校重新審視該所學位論文，並先暫停該所109學年度招生作業。如經查證學位論文確有偏離專業領域情事，將依私校法規定，停止該校該所碩士班招生名額。

建國科大主秘劉柄麟表示，未來對於各研究所碩士論文，從題目訂定到完成每個過程都會審慎，要求研究主題與系所教育目標一致。為求研究領域能更符合專業需求，研究生所提論文研究方向將先需提供研究計畫，並由系課程會議通過後始得進行。

劉柄麟說，機電光所其中一個教育目標是培育學生具科技管理領域，且課程有科技管理學程；電子所幾篇關於壓力舒緩的論文，都是著重醫學電子訊號方面。

他說，使用HRV身心能量分析儀量測訊號，並做後續分析，研究方法和步驟符合電子工程所學生的養成和訓練。劉柄麟表示，雖然研究成果和電子工程有差異，但符合跨領域研究及生醫工程應用。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，之前工會已有注意到建國科大有類似中州科大機械所畢業論文偏離系所專業情形，這些論文的主題跟研究成果根本跟電子工程等毫無關聯，「使用電子檢測儀分析跟電子工程聯結太牽強。」

建國科技大學電子工程研究所和機電光系統研究所部分碩士論文疑似與系所專業不符，包括...
建國科技大學電子工程研究所和機電光系統研究所部分碩士論文疑似與系所專業不符，包括符咒、紫水晶、噴泉對於壓力舒緩研究；觀光夜市設置探討；火鍋店餐飲服務品質研究等。圖／建國科大提供
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