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第七屆台大盃簡報大賽圓滿落幕 給青年一個把想法說出口的舞台

2019-12-09 20:18聯合新聞網 台北訊

今年台大盃簡報大賽邁入第七年，以「出口」為主題，希望同學能找到想法的出口，並把自己的想法說出口。本次簡報大賽議題項目交由網路公開票選，希冀藉由觀眾投票方式了解大眾現下最關注、亟待解決的議題。主辦單位自聯合國2016年宣布之17項共同永續發展目標中揀選其中八項主題，並歷經一周公開的網路票選後，成為本次比賽的四大議題，分別為「媒體識讀」、「科技倫理」、「優質教育」與「身心健康」。雖然我國並非聯合國成員國，但仍希望青年喚起對全球性議題之重視，並反思於台灣現行社會以提出解方。

本屆簡報大賽三名金獎得主，分別是鄭惟心、黃冠宜與洪傑昇。鄭惟心用「男朋友」來類比「當代科技」，成功讓艱澀的數位足跡這個主題變成吸引大眾目光的話題，並解釋目前科技如何濫用我們的個資以及如何自我保護。黃冠宜則是自今年教育界中的最火熱的主題—「108課綱」的素養導向切入，帶領全場一起重新定義學習，並呼籲當代台灣教育需要適性發展的教育模式，替每個孩子找到自己的一片天！選擇「身心健康」議題的洪傑昇則是主張「快樂是透過比較而來的」，但在比較的過程中必須隨時保有對自我的重視，才能用「健康」的方式讓自己「比較快樂」！

現場觀眾、選手與評審大合照／台大提供
現場觀眾、選手與評審大合照／台大提供
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今年評審陣容仍就相當堅強，包括有聯合線上執行長孫志華、國泰人壽副總經理范千惠、天長互動創意總監劉滄碩、知名簡報教練王永福與謝文憲以及大賽創辦人台大葉丙成教授。評審皆於每位選手簡報結束後立即給予反饋，包含簡報架構、內容鋪排、投影片設計、肢體語言、表達方式等等均給予寶貴建議。

今年評審陣容仍就相當堅強，包括有聯合線上執行長孫志華、國泰人壽副總經理范千惠、天...
今年評審陣容仍就相當堅強，包括有聯合線上執行長孫志華、國泰人壽副總經理范千惠、天長互動創意總監劉滄碩、知名簡報教練王永福與謝文憲以及大賽創辦人台大葉丙成教授。／台大提供
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本次第七屆大賽新增的環節—「觀眾有話大聲說」讓觀眾有機會在全場400位與收看直播的大眾前說出自己對比賽的看法。有一對夫婦害羞表示:「今天是來和這些大學生學習的！」，另外也有年輕女同學溫柔喊話，替自己支持的選手打氣。場面氣氛相當活躍，也讓簡報大賽聽見了新的聲音。

108課綱台大青年

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