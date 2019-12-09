新課綱X跨閱—鯨生語你E起high跨閱課堂

左一站立者林辰先生、中間站立者新北市教育局局長張明文、右一黃國珍先生。圖／怡慧老師團隊提供 分享 facebook

新課綱時代，跨領域、跨學科的統整學習，是學生學習的新樣態。當學生面對生活出現的議題，如糧食、氣候等，通常是無法用單一領域或學科知識就能解決。跨域協同與合作的學習，能有系統地解決複雜問題，產生學習遷移、有效地創新知識。

當我受邀在新北•跨閱•突破框架」進行公開授課時，我決定以身作則實踐新課綱的精神。跨科社群與主題課程須從學習主題到核心概念進行對話，架構並設計出完整的問題導向跨域課程，需要盤點校內人力、運用適當時間，透過跨科社群，擬定跨科主題、學習目標、學習內容與學習表現，藉由跨科間的交流，再擬定各科的學習目標，學習內容與學習表現，以及各科授課的順序，如何進行跨科知識、技能、態度的綜整，讓學生習得將之適用於日常生活、解決問題的能力。

跨科運作流暢有助系統地產生學習遷移、有效創新知識。事先找到願意在跨域教學進行合作的秀芳老師、美智老師、德圭老師，他們各是自然科、語文科、資訊科的老師，我們先從學年的學習目標、學習內容、學習表現去思考，如何找到一個在課程內已有進行過的概念，可以進行跨科主題連結與深究。

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因為看重跨閱課堂，所以慎重每個細節

我們啟動課程共備機制，先綜整三學生科課程單元內容，找到海洋議題，讓學習持續延伸，並已PBL以及UBD的課程設計概念，開始進行第一階段，跨科計畫的研擬。之後，再邀請台師大教務長陳昭珍教授，替跨科教師講解目前全國圖書教師輔導團科普閱讀推廣的IDEA模組，第二次進行主題課程的爬梳與腦力激盪。這次，在陳昭珍教授的指導下，我們釐清盲點。後來，選擇以臉書平台黑糖導演邀請大家一起支持「一萬個海洋之子」計畫，企圖種下年輕學子接觸海洋的契機為主軸，可使定錨主題課程的大概念為海洋永續，確認主題為「鯨生語你E起high」，企圖從這個專案開始，設計一個創意性、可行性、完整性、評量性的跨課堂的主題教學。

從男人與他的海由自然科的秀芳老師尋找適合學生閱讀的科普文本，透過語文科黃美智老師進行專案故事敘事力的課程，再由我教授文本的閱讀策略、資訊素養融入專題探討，輔以文學圈的任務教學示範，讓各小組組員能在討論過程，清楚自己扮演的角色，進行語海洋生態議題相關的焦點討論，利用思考工具、小組討論模式，進行議題的探究與實作。

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因為跨科跨越，所以超越過往自己所學

過去，自己處於見山就是山，見水就是水的階段，對跨域合作、主題探究仍在懵懵懂懂的階段，透過，跨科共備，團隊啟發自己對議題的多元思辨，很多思維不侷限於單一想像，此刻，我進入看山不是山，看水不是是水的階段，團隊老師很用心地設計課程，讓孩子從知識的複製到走入海洋，看見我們的藍色土地，用海洋的視角想像海洋，多了理性的思考，也多了感性的同理，這時候，我不再以站在陸地的視角看海洋，海洋變得親近，也走入我的生活。最後，我又回到看山是山，看水是水的另一個階段，在跨科合作的過程中，用自己的專長創造跨科課程的優勢，從課程的修正與對話，反思學生如何在總結性評量能夠展現知識再創的能力，因此，守護海岸線的築夢平台成為我們跨科課程希冀激發孩子的海洋意識，看見孩子主動走進海洋，和小組成員關懷海洋生態，最後把所學知識，用於改善人類生活，解決海洋問題的實質表現。

因為課程連動，所以感動夥伴齊心努力

十週的主題課程設計，找到志同道合的夥伴德圭、秀芳、美智。每個寒意初透的夜晚，我門都在文本中找課程設計的靈感，翻了再翻的課程設計書籍，讓我門更清楚自己的課程扮演的角色，我用自己的教學優勢帶起學生關鍵能力，放心交給下堂課的老師，再讓下一個夥伴用自己的教學專業總結學生的學習表現。當閱讀、自然、語文、科技老師共備相關教材及教學資源，每堂課都運用多元適性文本讓學生閱讀海洋，學會文本分析；同時也在自然課程中學習到海洋生態、保育相關知識。再由閱讀與科技老師聯手統合知能，讓學生將海洋永續的築夢網站進行作品展示，透過科技工具加快「以閱讀推動閱讀」的效益，讓更多人加入海洋永續的行列。海洋議題透過課程合作，靜靜地走進課室，進行安靜的課室改革，讓夥伴凸顯自身課程的優勢，讓學生統整能力不斷在課程進行後增進，真正的跨科的跨閱是我們都願意把自己縮得很小，學生放得很大，真正落實學生藉由多元閱讀媒材，發展文本比對、分析、深究能力，並應用所學與他人合作學習，提升媒體識讀力。每堂課透過小組思辨討論的形式，形成批判性成長思維。最後，運用科技工具，完成閱讀海洋、永續發展的專題活動，解決日常所見的海洋生態問題。課程的連動，每個人都要善盡本分，做足準備，這是大家的課堂，不是單一個人的課堂，更顯跨科齊心努力的共備意義。

提供優勢，合作劣勢，創造趨勢

夏丏尊先生曾說：教科書專為學習而編，所記載的只是各種學科大綱，原不是什麼了不得的著作，但是對學習還是有價值的工具。當課程內的學科綱要教會學生單一知識、技能、態度，跨域課程可以延伸至課程外，根據學科綱的骨架去增補內容，填入課程外的綜整能力與價值，讓孩子成為把知識能帶著走的新世代學習者。若說，榮格的成功公式：I + WE = Fully I，那麼，跨科課程是強化小我、完成大我，個人與團隊，完美結合的共好歷程，更是榮格的公式進行實踐。

跨域閱讀是日常，閱讀是解決問題的關鍵力，讓我們的課室開始進行主題性教學與思考，學生就能運用所學，具備解決問題的能力，更是跨閱課堂想傳遞的信念。

噹噹噹，下課了。但是，孩子的學習正在熱烈地持續進行著。這應該是我們最樂見的學習風景吧!

附註一：文學圈角色表

全班學生依照文學圈討論分組，共五組，1組6人，明確指派每位同學負責一個角色，角色如下：

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參考書目

1. 《十六歲的海洋課》，（廖鴻基⁄蔚藍文化） 2.《遇見花小香》，（廖鴻基⁄有鹿文化） 3.《黑潮漂流》，（廖鴻基⁄有鹿文化） 4.《討海人》，（廖鴻基⁄晨星） 5.《漂流監獄》，（廖鴻基⁄晨星） 6.《作家與海郭強生》，（金磊⁄立緒） 7.《台灣的海洋歷史文化》，（戴寶村⁄玉山社） 8.《減塑生活：與塑膠和平分手，為海洋生物找回無塑藍海》，（威爾．麥卡拉姆⁄台灣商務） 9.《潛進台灣：島民們，讓我們重返海洋吧!關於潛水、攝影、淨灘…16個愛上海洋的方式》，（BlueTrend藍色脈動⁄麥浩斯） 10. 電子書《海洋危機：海洋垃圾 正包圍台灣，》，（聯合報系⁄聯合線上） 11.《海洋臺灣：歷史上與東西洋的交接》，（蔡石山 ⁄聯經） 12. 電子書《台灣不是孤單的存在：來自黑潮的情書》，（黑潮海洋文教基金會⁄晨星小貓流文化） 13.《討海人看見台灣的海洋世界》，（張崑雄⁄文經社） 14.《台灣山海經 國家公園生態文學之旅》，（古蒙仁⁄印刻） 15.《我們的島：臺灣三十年環境變遷全紀錄》，（柯金源 ⁄衛城） 16.《大海之眼：Mata nu Wawa》，（夏曼．藍波安⁄印刻）