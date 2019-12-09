以照片為媒介 女大生聽見泰國清邁女性的心聲

國立台北藝術大學美術系二年級學生曾律綺，以照片作為媒介，傾聽泰國清邁女性的心聲，了解當地故事、人文和生活方式。她在清邁找到四名不同身分、職業和年齡的女性，請對方分享一張自己照片背後的故事，並再手工製作照片外框，表框後以新的形式回贈給說故事者。

教育部青年發展署「大專校院學生國際體驗學習計畫」鼓勵大學生在校期間，可以在學校系統性課程或專案活動引導下，自主規畫赴國外探索及體驗。計畫至今年已邁入第6年，累計超過3400名學子赴國外體驗學習。

11月16日舉辦本年度成果競賽暨頒獎，從51組參賽團隊中評選出6組優勝獎、20組佳作獎。北藝大美術系學生曾律綺以「她的一張照片」為主題獲得優勝。在數位發達的時代，人們漸漸遺忘曾經是以「相片」承載回憶，曾律綺以照片作為媒介，傾聽泰國清邁女性的心聲，了解當地故事、人文和生活方式。

曾律綺在清邁找到四個不同身分、職業和年齡的女性，彼此認識後說明計畫精神，請對方分享一張自己照片背後的故事，並再手工製作照片外框，表框後以新的形式回贈給說故事者，這樣的紀念品並存視覺與觸覺饗宴。

曾律綺表示，這是她期盼的壯遊，探索、發掘屬於一個城市的故事，再把這個故事，說給下個漫遊者聽。其中一位說故事人，身為護士的Ploy提到：「雖然照片中的地方不是真的日本寺廟，但最深刻的是和家人一起享受當下的快樂」，曾律綺隨即感受到，原來「地方不重要，重要的是和誰一起」，人與人之間的關係是需要透過一些媒介來聯繫和維持的，可能是一個地方、電影或話題。

曾律綺表示，她沒料到一張照片和故事的感性力量是如此巨大，然而此趟計畫中遇見的四位受訪者都是受過教育、英文流利的女性，清楚自己想要的是什麼，這正是翻轉性別不平等的關鍵。