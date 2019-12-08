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出席許添錡獎助學金頒獎典禮 侯友宜盼培育技職人才

2019-12-08 12:42聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

新北市長侯友宜今天到樹人家商參加「財團法人許添錡教育基金會獎助學金頒獎典禮暨樹人家商多功能演藝廳啟用典禮」，侯友宜表示，他感謝該基金會長期提供獎助學金予弱勢學生，也表示市府相當重視技職教育，期盼政府、社會與學校合作，共同培育新北未來優秀技職人才

侯友宜今天到樹人家商電競中心先體驗AR腳踏車遊戲，除了騎自行車外還要運用把手的按鈕把遊戲中隨機出現的木頭撿起來，由於關卡情境多元且有許多彎道，侯友宜玩到入迷還多次「壓車」，遊戲結束還意猶未盡，才前往多功能演藝廳參加頒獎典禮。

教育局表示，為造福眾多優秀學生及激勵學生努力向學，並優先照顧弱勢學生，市府每年投入1115萬元經費提供獎學金給設籍新北市就讀高中職及大專院校的學生，至今已持續辦理超過10年，加上民間資源共同提供獎助學金，一同關懷與鼓舞更多的弱勢家庭學子，藉此鼓勵學生繼續努力及堅持人生的方向，在優質的學習環境下活出生命的色彩，為自己及家人帶動更多的活力與希望。

教育局表示，新北市樹人家商為讓學生有更優質的學習環境，投入教學設備及場域經費，規劃嶄新多功能演藝廳，除提供教學活動空間，更給孩子有成果展演的舞台。另學校也成立時尚創藝中心、電競技藝中心、蒙特梭利教育中心、圖書展覽館、輕食專業教室，教學空間重新改造之後，同時學校也可提供優質的教學設備給全體師生及三鶯地區民眾使用，相信多功能演藝廳啟用，更有助於呈現學校教學特色，在學生學習活動上有莫大的助益。

侯友宜表示，樹人家商不管是在各項技能及招生都有傑出表現，希望他們能夠培育更多、更傑出的技藝人才，來為我們新北市、為台灣、為國際爭取更大的榮耀。他接連到黎明科技大學跟樹人家商，看到學生能夠將所學運用在實務上，才是要務實技職教育，讓它能夠發光發熱的目標。

為持續推動新北技職教育，新北市從今年起推動4年4億元的「贏得未來•技職人才」計畫，透過專業、扎根、國際、跨域、創新等五個面向，搭配優化實作改善技高教學實習環境及設備計畫，提供學生專業的實作設備及實習場域，以達到「專業技職」的目標，培養具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。

新北市長侯友宜（中）今天到樹人家商參加「財團法人許添錡教育基金會獎助學金頒獎典禮...
新北市長侯友宜（中）今天到樹人家商參加「財團法人許添錡教育基金會獎助學金頒獎典禮暨樹人家商多功能演藝廳啟用典禮」記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜今天到樹人家商先體驗AR腳踏車遊戲，由於關卡情境多元且有許多彎道，...
新北市長侯友宜今天到樹人家商先體驗AR腳踏車遊戲，由於關卡情境多元且有許多彎道，侯友宜玩到入迷還多次「壓車」，遊戲結束還意猶未盡。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜（左二）今天到樹人家商參加「財團法人許添錡教育基金會獎助學金頒獎典...
新北市長侯友宜（左二）今天到樹人家商參加「財團法人許添錡教育基金會獎助學金頒獎典禮暨樹人家商多功能演藝廳啟用典禮」記者江婉儀／攝影
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