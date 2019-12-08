殷海光百年冥誕 看他遭趕出校前寫給錢思亮那封信

今年是台灣戒嚴時期自由主義代表殷海光百年冥誕，12月5日冥誕日剛過。在228國家紀念館舉辦的「被遮蔽的燭光」殷海光百年紀念特展外，也可來到殷海光位於台北市溫州街的故居，憑弔這位始終堅守自由民主價值的知識分子。

離開師大鬧市不遠，轉個幾彎，訪客就會來到一條靜謐巷道，巷道底端就是殷海光故居。走進藍綠小門，門內赫然現出一片庭園與小屋，這就是殷海光從1956年喜悅入住到1969年抑鬱癌逝的所在。

尋著小徑前去，會先行經樸拙的石桌石椅，這是殷海光當年與友朋休憩之處；一旁手工圍出的小塘，如今水已空，當年是殷海光親手挖給愛女殷文麗的戲水池，周邊還有溝渠一路流到庭院底端，集成美麗的水池。

當年殷海光親手挖出的泥土，化為庭園內隆起的小坡，殷海光命名為「孤鳳山」。順著低矮的三、四階石階上「山」，訪客就能看到「山頂」上一方石桌與幾座石椅，殷海光命名為「殷夫子讀書台」。想像當年殷海光在此露天讀書，與學者、學生邊喝咖啡邊思辯，再看他之後遭遇，令人悵然。

走進殷海光住宅內，家具已都不在，但格局大致仍同，也可看到殷海光當年眾多照片、文物、書稿以及紀錄片。訪客將看到，殷海光從擔任台大哲學系教授、「自由中國」主筆，如何因言論觸怒當局，終遭調任教育部委員、停止教課，一封1966年寫給當時台大校長錢思亮的信，更可看到他「求助」般的悲痛心情。