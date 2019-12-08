落實108課綱共備觀議課精神 台東每學年各課至少一堂

配合108年新課綱上路，為落實公開課精神，台東縣教育處確定新學年包括體育課在內，各課未來每學年至少一次安排教師公開授課，鼓勵學校老師們參與共同備課、公開觀課和共同議課，就是校長也要參與公開課，共同提升強化全縣教師專業，提高教學品質。

台東縣教育處林政宏指出，為推動建立公開課制度，教育處已請8所國中校長初鹿陳文靜、大王王中興、新港鄭瑞銀、關山吳宏龍、泰源張筱白、瑞源呂學興、池上蘇意媛及教育處候用校長葉俊男成立「台東縣國中校長公開課社群」並規畫8場次的國中校長公開授課，其中上學期6場次、下學期2場次。

林政宏表示，8位校長長年鑽研各學習領域的教材教法，大部分擔任過國教輔導團各教學領域召集人，期待藉由這8位校長的專長與演示，引領學校課程與教學的變革，讓教師利用公開課堂，樹立教師相互協力、提升專業。

林政宏說，教師們都自認自己的專業能不容他人批評、質疑，但不敢公開授課，這是很了矛盾的。過去曾有教師 體育課發了球給學生自己玩，這是不對的，就算體育課也要備課的，藉課程設計讓學生學有收穫。