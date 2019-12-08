藝文界指空總少數人決定 文化部：預算三讀後開公聽會

藝術家崔廣宇等人質疑空總未來規畫不該由少數人決定，文化部表示，待預算三讀後，將開第二階段系列公聽會廣徵各界意見。

文化部表示，從106年8月奉行政院核定，將空總台灣當代文化實驗場計畫分為二期送審。第一期計畫（107-108）為籌備階段，文化部所提「空總台灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫」並於今年11月獲行政院同意，將持續辦理自109至116年為期八年的C-LAB第二期軟硬體發展計畫。

文化部說明，其中在硬體方面，包含古蹟修復及其他空間的修整建；在軟體組織方面，將與經濟部及科技部共同合作，以「一機構三中心」的組織架構，規畫建構「當代藝術」、「科技媒體」和「社會創新」三大生態系，持續深化和世界各地重要藝文機構合作，讓空總充分整合「藝術x科技x社會」三面向，成為台灣各種創新發展的重要基地。

文化部表示，第一期籌備階段，已召開六場諮詢會議，邀請多位專家學者討論計畫方向。C-LAB營運團隊「財團法人台灣生活美學基金會」107年1月進駐後，也不斷以分眾座談或活動方式與社會各界對話，廣納藝文人士、專家學者、參與空總實驗計畫各團隊以及空總周圍鄰里居民等意見，據以持續調整。