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高師大攜手新加坡華文教總 舉辦「華文教學國際論壇」

2019-12-07 18:18聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

2019年「第九屆華文教學國際論壇--多語環境下華文華語的教與學」，今天在高師大和平校區行政大樓國際會議廳開幕，來自新加坡香港、大陸、台灣、韓國、澳洲等國家地區的專家學者參加，會後並到幼兒至國高中的教學現場參訪觀課。

第九屆華文教學國際論壇由高雄師範大學華語文教學研究所與新加坡華文教師總會主辦，新加坡華文教研中心及高雄市教育局協辦。高師大校長吳連賞與華語文教學研究所教授鍾鎮城主持開幕式，邀請新加坡華文教師總會理事長湯俊杰及高雄市教育局長吳榕峯出席致詞。

論壇策辦人鍾鎮城表示，第九屆「華文教學國際論壇」與會專家學者，分別來自新加坡、香港、大陸、台灣、韓國、澳洲等國家地區。會中特別邀請到多位華語教學、教育、資訊領域相關專家學者，包括新加坡國立大學中文系教授周清海、前IEEE(國際電子電機工程學會)學習科技技術委員會主席陳年興、國立台北教育大學幼兒領域專家蔡敏玲、香港教育大學中國語言學系副系主任謝家浩等，進行主題演講。

為期兩天的學術研討，除主題演講外，還有13項不同子題的論文發表。高雄市教育局並安排與會學者專家12月9日至幼兒至國高中階段多場教學現場，參訪並觀課，以促進了解理論與實務的結合，建立了台灣學校與世界教育交流的平台。

「第九屆華文教學國際論壇--多語環境下華文華語的教與學」在高師大舉行，高雄市教育...
「第九屆華文教學國際論壇--多語環境下華文華語的教與學」在高師大舉行，高雄市教育局長吳榕峯（右二）致詞。圖／高師大提供
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「第九屆華文教學國際論壇--多語環境下華文華語的教與學」在高師大舉行，校長吳連賞...
「第九屆華文教學國際論壇--多語環境下華文華語的教與學」在高師大舉行，校長吳連賞致歡迎詞。圖／高師大提供
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「第九屆華文教學國際論壇--多語環境下華文華語的教與學」在高師大舉行，有來自新加...
「第九屆華文教學國際論壇--多語環境下華文華語的教與學」在高師大舉行，有來自新加坡、香港、大陸、台灣、韓國、澳洲等國家地區的專家學者參加。圖／高師大提供
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