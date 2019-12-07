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PISA評比學生害怕失敗程度 台灣女生居世界之冠

2019-12-07 12:53聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

教育部3日公布最新的國際學生能力評量計畫（PISA）成績，國內數學科普團隊「數感實驗室」整理各國表現，發現台灣學生最害怕失敗的程度居世界之冠，且女生比男生更害怕失敗。

數感實驗室整理各國學生害怕失敗程度，台灣居冠。圖／數感實驗室提供
數感實驗室整理各國學生害怕失敗程度，台灣居冠。圖／數感實驗室提供
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PISA統計害怕失敗平均值，女生是0.19，男生為負的0.21。他們問學生三個問題，包括「當我失敗，我擔心其他人怎麼看我」、「當我失敗，我怕其實自己沒天分」、「當我失敗，我會質疑自己的未來規劃」，然後計算出害怕失敗指數。

數感實驗室本周在臉書粉絲專頁發文表示，台灣男、女學生都是全世界最害怕失敗，女生的害怕失敗指數高達0.8，男生為0.54。第二名害怕失敗的是新加坡，女生達0.69，男生是0.31。同屬東方社會的日本、香港、澳門學生也都害怕失敗。

數感實驗室分析PISA報告，指出每個國家學生對失敗引發的不同後果，在意程度不同。例如，同樣都是害怕失敗指數偏高的國家，日本對「失敗後的他人眼光」非常在意，新加坡則對「懷疑自己的未來計畫」有強烈反應。

該排名也指出，歐洲國家學生較不怕失敗，荷蘭、德國的男、女生都不怕失敗；荷蘭男學生是全世界最不怕失敗的男生。

數感實驗室說，出社會後，每次失敗都得付出巨大代價，學校更該做一個鼓勵學生挑戰困難、包容失敗的場所。正面迎接困難，或許會帶來失敗，但那個過程絕對是最佳學習時機。

他們也說，「失敗為成功之母」不只是一句漂亮話，也相當正確。大家都想成功，但如果凡事「確保成功」、盡力避免失敗，就變成只挑簡單的事做，只打安全牌，久了就變得保守，失去挑戰的勇氣。

數感實驗室PISA荷蘭

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