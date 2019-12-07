王惕吾先生紀念獎學金今頒獎 119生獲獎

聯合報系今天下午頒發王惕吾先生紀念獎學金，共119名學生獲獎，包括大學部94人、碩士生17人、博士生八人。大學部每人3萬元、碩士班4萬元、博士班6萬元。王惕吾為聯合報系創辦人，重視員工子女教育，秉持為社會育才的精神，設立此獎學金。

聯合報系創辦人王惕吾。本報資料照片 分享 facebook

聯合報系文化基金會表示，本獎申請對象為聯合報系今年10月1日前聘僱、服務年資滿一年的在職員工子女。若正就讀國內外政府立案或教育部認可的公私立大學院校及研究所，前一學年上、下學期學業成績都達78分以上，均可申請。在學生資格以註冊繳費證明為準，如在美加地區就學，大學須每學期修滿12學分，研究所每學期修滿九學分。

得獎名單如下：

大學部：項郁庭、姚宥如、許雅萍、蔣秉芸、佟瑋、朱家萱、李杰愷、王嚴樺、文郁琦、姜岱葳、游睿承、姚佳伶、仲偉辰、林銘遠、陳家霈、馬子涵、陳亭妤、陳立凱、陳沛均、萬有剛、陳逵禎、楊謦榕、吳柏睿、呂明哲、楊子誼、林昱瑄、張云譯、林家宇、高珮倫、張文馨、賴侑陞、李岱凝、吳胤蓁、康譽耀、盧昱璇、蔡瑞玲、藍皓渝、林貝恩、唐韻涵、林亮言、林翌慈、曾子桐、黃凱翊、商晉嘉、陳占宇、曾唯軒、蕭立梅、林孟澄、郭子筠、邵子洋、郭家妤、洪揚、梁瑜庭、楊霏、周靖翔、蔡宜珊、石采雯、邱允平、王昱翔、李顯言、項瀚、李季芙、劉祖劭、池有容、李珮綺、林孟潔、林淳嫻、楊采芸、李家同、蕭彧、黃靖鈞、羅宇潔、郭家妏、陳劭齊、章惟惟、莊博翰、陳廉超、鄭安絜、游懷茹、姜子于、李冠翰、邱紫薇、程炯文、鄭佳念、陳信維、田馨、吳亦珊、歐陽文淇、陳匀琪、蘇明漮、林思欣、曹雋通、陳茁、黃沛文共94人。

碩士班：莊家瑋、吳長勳、李彥君、林晉廷、姜奕安、謝少筠、吳晉賢、李允婷、吳題羽、簡詩容、沈昱璋、吳鵬飛、彭榆蘋、黃婷苡、何維哲、王依凡、陶皓恩共17人。

博士班：蕭盈瑩、李辰、陳宇航、程毓文、林芝鳳、吳新盈、宋承融、李宗轅共八人。