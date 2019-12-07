學校裝冷氣家長要付2.4萬 她怒：又不是凱子

網友收到校方的冷氣機意願調查表，認為校方提供的方案不合理。圖擷自 facebook 分享 facebook

好的學習環境固然會影響讀書風氣，不過冷氣是必需品嗎？近日有位家長在臉書上發文，她收到孩子小學發的調查表，詢問家長對於校方裝冷氣的意願並提供兩種方案，但兩種方案都要支付上萬元，這讓家長覺得很不可思議，雖然只要有一位家長勾選不同意就不裝設冷氣，但原Po覺得校方根本是獅子大開口，也吸引網友熱議。

原Po在《爆怨公社》上發文，她表示孩子就讀淡水某間公立小學，最近收到「教室裝設冷氣機調查」，校方表示「裝設冷氣及後續維修保養，皆須在全校或全班家長同意情形下裝設，只要有一位家長不同意則不裝設」，並提供兩種方案。

方案一：全校普通教室裝設冷氣，家長每人支付2萬4千315元，方案二：個別教室裝設冷氣，家長每人支付1萬2千元。原Po詢問「身為家長的你們，會為了四個月可以吹冷氣而花這筆錢嗎？」，並解釋孩子因為學區問題無法轉學，直批校方「根本是獅子大開口，這屆家長又不是凱子」。

網友看完有人認為使用者付費合理，但設備應該由學校負擔，「只能接受收合理的電費」、「使用者付費，只要有用到冷氣的人，都是要付費的，教職員也要算進去」；也有人認為「我才不想當冤大頭，可以問學校如果畢業了是不是要把冷氣給小孩帶走？」、「幹嘛一定要吹冷氣，有吹冷氣就比較會讀書嗎」、「前人種樹後人乘涼的概念」。