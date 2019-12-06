「杯盤狼『藉』」竟不是錯字 國小教師霧煞煞看傻眼
有家長在臉書發文，困惑地指出孩子作業簿寫著「秋千」，她卻一時想不到秋千是什麼，翻課本才發現秋千竟原來是「鞦韆」，南崁國小教師姜佳孟表示，近年來這種問題層出不窮，她更舉出不少更改過後，令教師們都頭痛不已的字詞例子。
有名母親在臉書社團「小一聯盟」中發文，向其他家長詢問，何時改成「鞦韆」竟改成「秋千」？姜佳孟說，令他印象最深刻的例子是，一名學生寫下「杯盤狼『藉』」，她向學生表示寫錯字，應該是「杯盤狼『籍』」，學生卻跟她說教育部網路上的生字的確寫著「杯盤狼『藉』」，讓她和其他教師看傻眼、無法置信。
姜佳孟指出，「藉」這個字僅有在「杯盤狼『藉』」時唸作「ㄐㄧˊ」，其餘時間還是唸成「ㄐㄧㄝˋ」，雖然這算別字不算錯字，但她會跟學生說，要思考一下往後改他們作文、文章的教師，可能有8成以上並沒有發現已經通用，還是會誤認他們寫錯字，因此還是希望學生寫「杯盤狼『籍』」。
姜佳孟還舉出其他例子，像是「記錄」和「紀錄」也是相通，她表示，現在的學生因為長時間使用3C科技產品，對字體的敏銳度下降，指導學生並不耗時，反倒是得花時間向家長解釋字體或是生字有變動，才不會讓孩子處在學校與家長教導不相同的問題，不過由於近年來家長已經越來越年經，遇到這種狀況的家長逐漸減少，因此教育部改字受影響最大的反倒是教學前線的教師們。
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