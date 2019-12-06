「杯盤狼『藉』」竟不是錯字 國小教師霧煞煞看傻眼

有家長在臉書發文，困惑地指出孩子作業簿寫著「秋千」，她卻一時想不到秋千是什麼，翻課本才發現秋千竟原來是「鞦韆」，南崁國小教師姜佳孟表示，近年來這種問題層出不窮，她更舉出不少更改過後，令教師們都頭痛不已的字詞例子。

有名母親在臉書社團「小一聯盟」中發文，向其他家長詢問，何時改成「鞦韆」竟改成「秋千」？姜佳孟說，令他印象最深刻的例子是，一名學生寫下「杯盤狼『藉』」，她向學生表示寫錯字，應該是「杯盤狼『籍』」，學生卻跟她說教育部網路上的生字的確寫著「杯盤狼『藉』」，讓她和其他教師看傻眼、無法置信。

姜佳孟指出，「藉」這個字僅有在「杯盤狼『藉』」時唸作「ㄐㄧˊ」，其餘時間還是唸成「ㄐㄧㄝˋ」，雖然這算別字不算錯字，但她會跟學生說，要思考一下往後改他們作文、文章的教師，可能有8成以上並沒有發現已經通用，還是會誤認他們寫錯字，因此還是希望學生寫「杯盤狼『籍』」。