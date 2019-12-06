影／台南首創健康方案 校際馬拉松對抗賽成為常態化運動

台南市教育局為強化學生體適能，改善不適當飲食習性，今年首創「校園健康體適能與飲食教育行動方案」，將推出全市性「大跑步行動方案」，於明年2月舉辦校際馬拉松，並成為常態化運動，也是全國唯一結合教育部體育署大跑步計畫及體適能檢測的活動

教育局長鄭新輝表示，市長黃偉哲上任後責成教育局，積極檢討並回應家長對台南區免試入學制度的期待。在調降體適能項目的比重後，為了持續強化學生的體適能、養成學生運動習慣，因此將體適能檢測，轉型為普及化運動和趣味化的體育教學，並結合健康飲食教育，創新推出各校的行動方案。重點包括，學校體育趣味化、簡易運動普及化、飲食教育在地化及健康體位創意化等，希望能落實推動到每所學校、每個班級和學生，以養成規律運動與正確飲食的行動力。

鄭新輝說，要增進學生體適能，跑步是學校最容易推行的運動項目，利用課餘或課堂時間跑步，落實學生每周在校運動超過150分鐘（SH150），並推出全市性「大跑步行動方案」，包括「1學年1超馬」的個人挑戰及班際挑戰賽。明年2月就將在億載金城首次辦理馬拉松接力班際對抗賽，是全國唯一結合教育部體育署大跑步計畫及體適能檢測的活動。將由四至七年級學生班級組隊，共同完成每人800公尺的長距離耐力跑。