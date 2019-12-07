中原大學貫徹全人教育 註冊率創新高

連續三年勇奪公私立綜合大學大學部註冊率第一名的中原大學，今年大學部註冊率再創百分之九十九點九七新高，校長張光正表示，這正是中原大學推動「全人教育」受到家長與社會各界的肯定，才能不斷創造許多第一名的好成績！

校長張光正表示，中原大學的學生品格涵養與智育同等重要。 圖／中原大學 提供 分享 facebook

張光正說，中原大學以「全人教育」培育學生專業與通識的平衡、學識與人格的平衡、個人與群體的平衡、身心靈的平衡，除了專業能力的培養，校園並有各項藝文、體育與社團活動讓學生參與。在中原，一個沒有音樂系的大學，一年卻有上百場免費的小型音樂會，學生及社區民眾在中原就可以欣賞到國家音樂廳等級的音樂家演出，這些都是全人教育很重要的部分。

全人教育培養學生重視團隊精神、凡事以踏實態度面對，這也讓中原的學生在各項競賽得到優秀成績。像資管系學生團隊連續兩年奪得全國大專資訊應用服務創新競賽第一名、商設系學生獲得2018年「金點概念設計獎」年度最佳設計獎等。張光正強調，學生團隊能夠屢獲全國或國際獎項，不僅是因為充實的專業能力，更重要的是篤實的工作態度以及團隊合作！而這正是全人教育強調「個人與群體的平衡」所帶來的正面影響。

教育部自民國106年開始啟動「大學社會責任實踐計畫」，希望各個大學可以走進社區貢獻專業。而中原大學在十幾年前就秉持著教育理念：「以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群」，致力推動國內外服務學習、鼓勵學生用專業關懷社會。例如資管系師生幫忙桃園復興鄉原住民以網路行銷水蜜桃；工業系為新竹田寮社區發掘特色並陪伴銀髮長輩；室設系協助身障者改造居住空間，讓環境更加無障礙。

此外，中原師生更前往非洲馬拉威、柬埔寨、緬甸等國擔任國際志工，扮演世界公民的角色。張光正認為，中原大學從創校之初，就以生命關懷為核心的「全人教育」辦學，「社會責任對中原來說從來不是口號，而是全人教育的具體實踐。」

中原大學沒有音樂系，一年卻舉辦上百場免費的小型音樂會讓師生與社區民眾欣賞。 圖／中原大學 提供 分享 facebook

中原大學對全人教育的貫徹，讓學生在這樣的環境薰陶下，不僅擁有專業及熱情，更有篤實的工作態度與團隊合作精神，因而連續三年在1111人力銀行的企業最愛調查中勇奪私立大學第一名。張光正強調：中原大學「全人教育」的核心價值已經轉換成學生、校友的核心競爭力，這正是高等教育培育人才最重要的精神與內涵！

用專業打造幸福 大學生走出教室與社區共同成長

大學是培育國家社會未來人才重要的基地，有人說台灣教育重視考試唸書的學業成就、讓學生同一個模子「標準化」，但是在中原大學，有一群師生運用企業管理與品牌行銷專業協助苗栗縣卓蘭果農，讓品質優良卻缺乏行銷的「雙連梨」被更多人看見，更幫助偏鄉小學募集教育資金；也有一群師生看見桃園市霄裡農村面臨人口老化、文化消弭問題，願意發揮設計專業為社區開發稻米周邊商品，更陪伴老人家共學同樂、為弱勢孩子提供課輔資源。

「專業，才能解決問題」，中原大學策略長吳肇銘教授表示，讓學生接觸真實的場域、實際面臨並協助解決社區問題，讓年輕人在具備專業能力的同時，也能帶著關懷社會的熱情進入職場，這正是大學培育未來人才、幫助在地發展最重要的社會責任。