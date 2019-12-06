獎不完！全國語文競賽成績優 台南新營國小3特優2優等

台南市新營國小師生今年在全國語文競賽中，奪得三特優二優等佳績，在全國賽中嶄露頭角，為校爭氣，為市爭光，家長會長陳育彬今特地頒發獎金讚揚。

校長張溪南表示，全國語文競賽參與的選手都是各縣市高手，競爭非常激烈，今年競賽評定改為等第，不分名次，特優者必須是競賽成績前百分之25者，相當不容易，新營國小師生5人代表台南市出賽，勇獲三特優二優等，亮麗成績，獲獎名單如下：

李慧禎 閩南語朗讀（全國特優）、曾栢潁 客語字音字形（ 全國特優）、許育榮老師 教師組國語字音字形（全國特優）、吳洪士媛 阿美海岸族語朗讀（ 全國優等）、林秉融 東排灣族語朗讀（全國優等）。

校方今天除公開表揚獲獎的師生外，家長會還特別頒贈獎金鼓勵，會長陳育彬表示，新營國小的孩子這幾年對外比賽成績非常好，不但個人賽如此，團體競賽也都很棒，最近英語讀劇團也特優，連弦樂團、太鼓隊等在市賽中都榮獲優等，簡直是「獎不完」！能代表家長會來頒贈獎金，感到無比開心。