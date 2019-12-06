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教育科技展滾滾上場 力宇教育滿滿人潮

2019-12-06 09:36聯合新聞網 台北訊

臺灣教育科技展第二天(5日)，場外下雨冷吱吱，場內活動熱烘烘，進場參觀包含來自全台各縣市的教師、學生，標榜「軟/硬體結合」與「數位教育全方位問題解決者」的力宇教育獲得高度詢問。

圖片提供／力宇教育
圖片提供／力宇教育
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來自台北、桃園與新竹各處的高中生，由老師帶來科技展實際了解學習新趨勢，許多學生來到力宇展場前，看到一整排的平板就立即被吸引，並樂於親身體驗數位學習平台「Ai學霸」的影片，挑戰測驗與「英語口說練習」，多位學生挑戰「測驗滿百闖關」活動成功，獲得贈獎之外，更開心的是體驗數位學習中的樂趣與成就感。力宇教育與全台最大補習班媒合平台《波喜邦》聯合舉辦的搶答贈獎活動，每小時活動都人氣滿滿，不論是學生或成人，對於Ai學霸測驗題目都踴躍搶答，熱情參與。

現場展示互動教學極為便利的「大型觸控顯示器」與「可攜式互動電子白板」，獲得許多現場老師的青睞，若遇到教學現場設備已使用一段年限，需要更新但暫無大筆經費之時，透過輕巧的「可攜式互動電子白板」即可快速立即幫老師將電視、牆壁變觸控螢幕，獲得許多老師的高度詢問與評價。紛紛現場拍照、錄影，要將這個好訊息拿回去分享給同校老師。

許多自然科老師路過力宇展場也對108課綱的創新實驗器材大有興趣，實驗課程符合完整新課綱教學內容，製作規格與精緻程度又高於一般實驗器材，還能夠一組器材多種用途，許多老師都主動索取資料要回去好好規劃新學年的設備採購與教學準備。

科技教育展可搭捷運到台北101/世貿捷運站1號出口可快速進入世貿展覽一館，快前往力宇教育展場一探究竟，軟硬體整合的全方位解決方案或許正好能幫您解決目前教學現場上的困擾，新的一年教學能力更加升級。

圖片提供／力宇教育
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108課綱數位學習

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