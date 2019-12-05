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蔡英文稱學習歷程檔案不利弱勢生 全教總：總統錯了

2019-12-05 14:21聯合報 記者章凱閎／即時報導

蔡英文總統昨天在「2020總統大選青年論壇」表示，學習歷程檔案不利弱勢生，要求教育部專案處理、協助弱勢生。全國教師工會總聯合會今天反駁：「蔡總統，你錯了！」認為建立學習歷程，對弱勢生升學更為友善，擔憂一項進步、良好的政策恐因蔡總統的錯誤認知而被扭曲。

全教總表示，大學升學制度不論如何變更，資源愈豐富的家庭愈占優勢，「過去的聯考如此，現今的多元入學亦是如此」。但多元入學實施後，大數據來看，弱勢生進入頂尖大學的比例是增加的；代表透過多元入學的方式，弱勢生的能力及本質被看見的機會是增加的，社會應肯定多元入學。

全教總表示，學習歷程檔案並非全新制度，而是延續現行備審資料的「優化與簡化作為」。且學習歷程檔案細分「修課紀錄」、「課程學習成果」及「多元表現」，為綜合質性評量、非量化比序，學生可以在學習歷程當中適性表現，彰顯個人特質與學習成果，是大學選才的重要指標。

全教總也說，現在有不少學生直到高三下、考完學測才臨時趕製一份備審資料，不僅準備壓力會干擾學生正常學習，資料的可信度也會受到質疑。學習歷程檔案可有效解決這些問題，建置檔案資訊平台、讓學生平時即可上傳資料，高三下不必再另行製作，也沒有資料遺失問題。學生學習成果也須經任課老師認證，校內外得獎紀錄也有勾稽機制，有效提升公信和公平。全教總說，此做法可減少弱勢生的不利，「蔡總統，這部分，你有搞清楚嗎？」

全教總也提到，蔡總統說學習歷程檔案，對於缺乏資源的弱勢生來說準備不易，這是另一項誤解。學習歷程檔案的本質是以「校內課程活動為主」、「重質不重量」為最重要的二大原則，學生在高中三年的學習採平時累積歷程，沒必要追逐軍備競賽式的資料填鴨，也不同於高中職免試入學超額比序計點累分的模式，有利於弱勢生展現自己的優勢能力。

全教總批評教育部，對於一項重大政策，竟然沒有讓總統了解內涵與利弊得失，導致總統在公開場合脫口而出錯誤的說法。他們並要教育部持續完善大學考招制度，別因總統搞不清楚狀況，就阿諛諂媚、刻意改變既定政策。

民進黨總統參選人蔡英文昨晚出席青年論壇，接受青年學生代表提問。 本報資料照片
民進黨總統參選人蔡英文昨晚出席青年論壇，接受青年學生代表提問。 本報資料照片
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