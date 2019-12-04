技職教育分流宜早 各黨意見一致

根據師大今年的問卷調查，國高中教育竟是家長、教師與學生最不滿意的階段，其升學制度是最不滿意的項目！其中藍營和橘營皆提到城鄉差距的問題。針對技職教育，三黨代表也都認為技職教育不可偏廢，橘營劉宥彤指出，台灣產業失衡是學用落差的原因之一。

「行政大逃亡」

對於國高中的升學制度，清大教育系主任顏國樑指出，國中會考還是扮演和過去基測一樣的角色，無法達成原先設計的目標：培養五育均衡發展。至於108課綱升大學所需的學習歷程檔案，顏國樑質疑是否有助於多元學習的公平性。另外，許多教師必須身兼行政與教學，108課綱又增加更多負擔，紛紛出現「行政大逃亡」的現象。

顏國樑建議，可增加學校推薦名額（15%至20%）與免試入學就學區的比例，以平衡教育資源。針對108課綱，應建立執行與成效評估機制，邊做邊調整。對於教師，顏國樑認為學校應建立「自我評鑑機制」和提升行政人員津貼，以減少不必要的行政事務，以及激勵教師擔任行政職。

針對108課綱，綠營代表林萬億表示，考試的改革應該緩慢調整，以免造成老師、學生、家長無所適從。藍營代表吳清基則指出，學習歷程檔案應暫緩實行，否則恐怕會造成都會與偏鄉的學生機會更不均等。對此，橘營代表劉宥彤強調，科技運用在教育上可以彌補城鄉差距，例如遠距教學使偏鄉可利用的資源大大增加，甚至可以聘請國外師資。

技職不可偏廢

關於技職教育，多位專家與各黨代表皆強調不可偏廢。中台科技大學校長李隆盛提出四大建議：第一，技職與學術的分流應及早進行，並擴大兩者之間的差異，也應調整高職與高中的比例成為7：3。

第二，改善技職學校的升學制度，使教、考、用之間連結更緊密；第三，在高職應以「實作」為教學重心，「先專後廣」有別於學術的「先廣後專」。第四，加強產學合作。

劉宥彤認為，技職與產業之間之所以存在學用落差，原因之一在於台灣的產業ICT獨大，不夠多元，使得其他專業的技職生不易與職場接軌，對此，政府必須以跨部會的力量發展其他產業。林萬億則提出產學和地方的連結，不僅有助於學生就業，在地產業也可以獲得人才。吳清基表示，應廣邀企業參與學校課程規劃，從產學合作走向產學合一。

【更多精采內容，詳見 】