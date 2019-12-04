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教長：5年5千個弱勢生外加名額「就近」念公立大學

2019-12-04 17:38聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

教育部長潘文忠。圖／聯合報系資料照片
教育部長潘文忠。圖／聯合報系資料照片
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七大教育學術團體今天邀三黨總統參選人陣營代表與會，民進黨代表、行政院政務委員林萬億表示，希望未來五年讓五千名弱勢學生以外加名額的方式，進公立大學就讀，並且能夠「在地化」，讓弱勢生就近就讀，帶動社會翻轉的新可能。

目前許多學校都是弱勢就學管道，像清大有「旭日計畫」、中興大學有「興翼招生組」，台大明年在申請入學也增辦「希望組」，都讓弱勢生有更大機會進入好學校。

林萬億表示，過去大家質疑，經濟弱勢學生大部分都唸私立技職或大學，學費高又要打工、背學貸，向上流動的機會幾乎被斷絕，希望能夠開更多機會給他們。

希望盡量「在地化」，林萬億指出，學生若到很遠地方就讀，住宿與生活費很高，在地化可讓學校招到很好學生，學生念好大學後，前途也會更順暢，而這個全新計畫，每年會有一千個名額，五年達到五千個名額，分配在不同的國立大學，至於分配在哪一個管道還在討論，目前清大、中興都已經小規模在實施，反應不錯，希望明年可以加以整合，「制度化」逐步實施。

教育部長潘文忠表示，對於弱勢生就學，許多大學現在就有提出學習扶助措施，並給予補助，林萬億之前和他討論過，在高教資源或國立大學不足的區域，應該規畫讓弱勢生以外加名額方式增加就讀公立大學的機會，不影響一般生的就學權益，同時會讓這些公立大學增聘教師，以維持教學品質。

潘文忠表示，執行細節還要跟各大學討論，原則上以幫助經濟弱勢生為主，是否要納入其他的弱勢生（如原住民、身障）則要再討論。

國民黨代表、國政顧問團成員吳清基指出，雖然認同素養教育對孩子非常重要，但學習歷程檔案暫時不宜列入考試評分，對弱勢學生才比較公平。另爭取教師節為國定假日、增加公費生名額，推動學貸免息等。

親民黨代表、永齡基金會執行長劉宥彤則表示，現在教師已經「小七店員化」，要做的事情很多，但她認為孩子越小時，政府主導力量要越大，越往上則要鬆綁越多，例如高等教育就應該放手讓大學做。

前台北市教育局副局長馮清皇建議，應將弱勢者教育問題，視為國安問題，並在行政院下設置消弭弱勢者教育問題專責單位，以建置弱勢者的完整支持系統；台中教育大學校長王如哲表示，高教弱勢扶助有人覺得經費發不出去，有人得不到幫助，可見弱勢扶助的對準度不佳，效能與效率有待提升。大學法人化沉寂一段時間，或許也是大學脫困與提高自主性的解方。

林萬億潘文忠行政院

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