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談教育目標 林萬億：「五」年讓5千個弱勢學生上公立大學

2019-12-04 12:40聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

2020總統大選選戰開打。由七大教育學術團體辦的論壇，今邀請三黨總統參選人陣營討論教育問題。民進黨代表行政院政務委員林萬億說，大家擔心111年大學考招制度變動大，但民進黨並沒有要任意改變教育政策，12年國教也是延續國民黨執政時代的作法，未來的教育政策和考試制度都不會有太大變動。

台灣師範大學教育學院，全國家長團體聯盟等七大教育學術團體舉辦「President for Education–面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇，邀請三黨總統候選人陣營與國內教育專家共同就「親師生教育許願單」調查結果進行討論。國民黨由韓營的國政顧問吳清基代表，親民黨由永齡基金會執行長劉宥彤出席。

吳清基說，國民黨支持素養教育對孩子的重要性，但是學習歷程檔案暫時不要列入考試評分，對弱勢學生較為公平；劉宥彤說，現在政府是該管的管不好，不該管的管很多，「越往上的教育體系應該鬆綁越多」。

林萬億表示，很多大學都希望教育部不要管太多，但是現在連機械所都可以寫算命的論文，教育部要不要管，也是應該要思考的問題，另外，目標是未來五年讓5000個弱勢學生可以到公立大學讀書。

吳清基則說，大學的教育自主權應該還給大學，教育部真的不應該管太多，包括校長遴選制度等，教育部都不該干預。

林萬億表示，蔡總統希望針對現在做的還不夠好還可以再加強，例如學前幼兒教育持續擴大公共化，同時把準公共化幼兒園推好。對於幼兒教育的品質也會持續加強。另外，學生最擔心的學貸跟宿舍等問題，也會盡可能幫助學生減輕求學期間的負擔。

劉宥彤說，現在老師「小七店員化」，因為老師要做的事情太多。越小的教育，例如幼兒教育，政府的管制力量應該越大，作為公共化的基礎。至於高等教育，政府則是更應該放手讓大學做。

台灣師範大學教育學院，全國家長團體聯盟等七大教育學術團體共同辦理「Preside...
台灣師範大學教育學院，全國家長團體聯盟等七大教育學術團體共同辦理「President for Education–面向教育．面向總統：親師生的教育許願單」論壇，邀請三黨總統候選人陣營，與國內教育專家共同就「親師生教育許願單」調查結果進行討論。民進黨由政務委員代表林萬億，國民黨由吳清基國政顧問代表，親民黨由劉宥彤執行長代表。記者馮靖惠/攝影
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教育部劉宥彤林萬億

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