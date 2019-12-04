教育科技軟硬不再分家 數位教學更有力

今天(12/4)在台北世貿一館舉行的台灣教育科技展盛大展開。臺灣教學現場的科技需求從一開始的「軟/硬體分開」，時至今日，發展趨向「軟硬體整合」的共通解決方案，如同現代教師課堂中的左右手，缺一不可。2019年臺灣教育科技展所有參展廠商中，唯有「力宇教育」提出軟體應整合策略，為科技教學上全方位解決方案的領航者。

首先以自然學科為例，數位方面以創新3D技術、結合學科專業知識打造「3D互動實驗室」，老師在畫面上輕輕旋轉一下，學生就可以透過大螢幕清楚看到實驗過程中的360度真實歷程。實驗過程中，老師輕輕點一下蠟燭，彷彿施了魔法一樣，蠟燭就點燃了，燒杯也會乖乖移動到該去的地方，所有的實驗器材都會依照實驗步驟真實進行。

數位科技幫助老師在課堂中能更精準地講解科學概念，或是注意學生的學習狀況，12/4(三)下午一點，在展場的「創課BAR」由臺北市仁愛國中李美惠老師實際帶領大家經歷一堂「3D互動實驗室」。

同樣在自然科，針對108新綱所必備的實驗器材，力宇結合資深教師、教科書編輯與實驗器材專家的通力合作下，打造結合高精準、數位化、一機多用的實驗器材，展出期間可隨時到力宇展場(D621)實際體驗，動手操作。

全學科方面，力宇教育提供完整的數位化學習歷程系統，從學習→測驗→分析→診斷四大階段全方面數位化導入，學生可以在系統上配合自己的學習進度觀看影片深化學習，接著運用系統內大量題庫加強演練，更重要的是，系統會追蹤學生的學習歷程，不論經過一個月或是一學期後，系統可以快速診斷分析出學習弱點，重要考試前只需針對自己的學習弱點加強練習即可快速提分。

當學校或教學機構想要使用這套系統，力宇教育可提供一條龍式的服務，搭配知名大廠牌硬體一併採購，針對學生提供教育專用的三星平板，以及放置於教室中的奇美大型觸控螢幕，軟硬體搭配使用讓數位教學如虎添翼，12/7(六)上午十一點，在展場的「教案沙龍」由力宇教育張娉儷營運長實際帶領大家體驗快速上手的AI教學管理系統。

本次活動中，力宇教育更是大會指定的闖關點之一，各位教育先進務必前往闖關，在新的一年幫自己的數位教學「軟硬實力一起升級」。