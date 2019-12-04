首任官派大學校長上任 賴鼎銘要助「東方再起」

東方設計大學今年爆發減薪爭議後，校長難產9個月，教育部決定指派世新大學前校長賴鼎銘擔任代理校長協助辦學並選出新校長，成為首例，昨天上任。

賴鼎銘接受聯合報系採訪時，笑稱自己是「跳火坑」，表示，私校在少子化的浪潮下招生有困境，「與其在外批評，不如實際進去了解」，把學校拉起來。

賴鼎銘表示，昨天他上任第一天先跟老師們座談，發現東方設計大學滿有特色，也有很多「工坊」教學，希望可以好好發揮現有的理念，招到更多好學生。今天會再跟行政和學術主管座談。

賴鼎銘說，因為校長遴選遇到困難，拖了九個月，教育部才派他來協助學校，幫他們找到好校長，他的責任就完成了。「但我仍希望多做一些事」，賴鼎銘說，東方的「設計」非常夯，希望幫助這個學校成為南部設計大學的第一把交椅。

他說，長期以來，東方的特色和優勢未被看見，很多老師和學生的作品都很棒，需要更多的宣傳，目標是打造出更多頂尖、傑出的「匠師」。他認為，私立大學要有競爭力，就是要有自己的特色，技職學校更應該要把技藝和技術能力發揮得更淋漓盡致。