對台灣教育失望嗎？這所開學僅四天的「學校」顛覆你對教育的想像

雜學校校長兼創辦人蘇仰志。圖／遠見提供 分享 facebook 你曾經厭倦學校課程太死板無趣嗎？讀不下沒什麼美學設計的台灣課本？或甚至忍不住抱怨，學校根本沒教導孩子有興趣的領域、只剩下考試？但走進這間全台灣最特別的「學校」，或許可以帶你找到答案。

11月最後一週，台北華山文創園區許多場館門口張貼著大型海報，主角竟是穿著各種奇裝異服的「孔子」，四處都是各種鮮豔的亮粉色視覺布置，吸引不少年輕人魚貫而入。不過，這並非新開的藝術展，而是一間一年只「開學」四天、歷年來卻吸引超過20萬人次「入學」的「雜學校」。

其實，雜學校並非實體學校，而是每年匯聚全台近百個教育組織的「教育創新博覽會」，規模堪稱亞洲最大。五年來，雜學校校長兼創辦人蘇仰志不斷探問的是：「教育是不是還有更多可能？」

實際走入雜學校主展館，入口擺放八種裝扮的孔子招牌，背後則有超過50個爭奇鬥艷的教育展攤。從美感設計、VR、桌遊、機器人，甚至到部落文化，全都是雜學校涵蓋的不同教育可能，彷彿是間超大型的體驗教室。

更特別的是，教育展不僅吸引老師、家長一探究竟，還有許多年輕人慕名前來，想一睹雜學校風采。到底雜學校有什麼魅力？又是如何打破教育的想像？

亮點一》對現行教育失望？雜學校帶你看見百種教育想像

雜學校成立迄今邁入第五年，每年皆邀請近百個教育創新組織參展，在台灣是難得一見的教育創新盛會。蘇仰志期望藉此突破大眾的教育想像、探尋更多可能。

「2000多年前，孔子就說因材施教，但到現在還是沒有太大改變。」蘇仰志彷彿對著雜學校招牌上的孔子喊話。他辦教育展的初衷，竟是源於對教育的失望。

其實，不只蘇仰志，據今年《遠見雜誌》的調查發現，近三成六民眾也都對未來的教育體制感到悲觀。蘇仰志坦言，教育的核心應是尊重每個主體、讓其適性發展，但現行體制提供的選擇卻相當稀少、多以考試評判，孩子未必能找到合適的學習管道。

他因此開辦雜學校並深信，若台灣教育創新的能量彼此交流、匯集，勢必能帶來改變。今年就邀請了83個團隊參展。

雜學校不僅規模大、參展單位多，展出類型還相當「雜」，是名符其實的雜學校。從前幾年的阿滴英文、為台灣而教、One Forty移工學校，今年還有許多社會企業參展。不論媒體、社企、非營利機構，都是大眾教育的一環，也是教育的不同樣貌。

「你會發現，這五年做教育創新的人非常多！」三度參與雜學校的小人小學創辦人陳子倢直言，雜學校作為展示平台，確實給予許多教育創新組織機會和希望，也助長教育創新發展。

亮點二》雜學校規模亞洲最大！聲量足以推動教科書改造

雜學校的高聲量從第一屆便能看出端倪，當時連教育部長吳思華都忍不住前來關注這場教育展。且不到一個月後，還進軍美國紐約佈展。

第一屆落幕後，蘇仰志意外收到十幾個國際論壇邀請，希望他分享另類教育展經驗，自此奠定雜學校的影響力。蘇仰志笑說：「因為他們覺得太有趣，世界上怎麼會有地方長出這麼奇怪的展覽？」

由於其他國家的教育展多專注產業面，參與者也侷限教育工作者，相形下，雜學校的趣味創新、吸引年輕人，在國外都屬罕見。也因此蘇仰志敢自豪地稱雜學校是「亞洲最大教育創新博覽會」。

沒想到這股聲量竟成為改變體制的推手？長年致力教科書改造的社會企業「美感細胞」堪稱是代表案例。2017年，雜學校與美感細胞，力邀教育部、出版社、設計師、學校、立委，舉辦一場多方會談的美感教育論壇。

由於相關人士全在論壇上，政府不得不正視教科書美感的議題，隨後也促成立委修法。今年發行的108課綱的課本，便是由出版社與美感細胞共同操刀設計，美感細胞也將一整套全新的「美感教科書」攜至本屆的雜學校展出。

亮點三》搭上108課綱熱潮 科技教育百花齊放

今年展覽最特別的是，恰逢108課綱新增科技領域。當許多民眾還在為學程式、科技素養一頭霧水時，雜學校率先端出近十種科技教育菜單，從程式桌遊、結合手做機械、線上平台，甚至到更進一步的教育科技（VR）應用，應有盡有，可說是百花齊放。

像從新加坡遠赴台灣參展的「Duck Da Bomb」，便開放民眾試玩專為幼童開發的程式桌遊，主打「不開電腦也能學程式」。另一側的「Coding Bar」則為解決科技師資不足、課程枯燥等問題，開發出雲端學習系統，希望藉此推廣程式學習，讓程式成為繼英文之後的「新第二外語」。

還有不少展攤搬出自家高科技，用實際體驗抓住民眾眼球。如「阿特發AR2VR」的展攤前便準備一台大螢幕及VR眼鏡，讓不少民眾駐足停留，感受置身虛擬場景的教育新體驗。

亮點四》雜學校+台大創創=全台首個教育科技加速器

今年，雜學校另一創舉，莫過於和台大創創成立台灣首個「教育科技垂直加速器」。很難想像，一個教育創新會展品牌，竟會跨足企業加速器、培育新創。且此次加速器培育團隊也來到雜學校。

這一切緣起於2017年蘇仰志在師大的一場演講。當時他問台下：「你們未來想走教育相關領域的請舉手！」舉手學生不及1／5，令蘇仰志倍感震驚。但也促使他思考，若年輕人都不看好教育產業，辦再多展也沒用。行動派的他隔年旋即成立加速器。

直至今年7月，加速器共遴選出五組教育科技團隊，經6個月扶育，於11月29日雜學校的論壇上亮相。期間由台大創創提供企業指導、雜學校負責提供行銷資源、打通政府溝通管道。

小人小學便是今年加速器的培育團隊之一，去年也獲雜學校的《雜學創業獎》殊榮。陳子潔坦言，透過雜學校的曝光，公司更被大眾認識，而後的規模、整體性也提升不少。

蘇仰志期待透過加速器驗證，讓大家知道「教育科技新創也可以很有發展。」他甚至描繪出願景，如果未來有年輕人開著藍寶堅尼下車，大家會第一個喊：「這個人一定是做教育產業！」

亮點五》全球教育市場10兆美元商機 台灣基底強很有機會

除展覽之外，今年的雜學校連論壇也有亮點。交大思源基金會董事楊志偉在演講時，便拋出一個驚人數字：「在2030年左右，教育這個行業會有10兆美元的支出。」

其實這並非空穴來風，據HolonIQ研究預估，2025年，全球的教育支出將高達7.8兆美元，其中又以教育科技的成長幅度最可觀，將以每年17%增長、達到3420億美元。楊志偉指出，其實，全球的教育科技投資熱潮大約已有六、七年。

蘇仰志直言，「現在大陸、美國都已有很多教育科技獨角獸。」如大陸許多學校引進「家校通」系統，不僅將聯絡簿功能數位化，還能即時向家長回報孩子數據，獲廣泛應用。也有大陸線上作文課，透過AI批閱每堂課上萬份的作文。但場景轉回台灣，教育科技相對疲弱，也不被創投看好。

不過，台灣一定分不到這塊全球教育市場大餅嗎？蘇仰志認為不盡然，甚至還看好前景，「我們本質是好的，台灣允許雜學校出現、通過實驗教育三法、落實性平、創新能力強，這些都是全亞洲第一。」但目前大眾仍缺乏對教育產業認識和想像。

「我雖然不是教育專家，但我是倡議專家。」蘇仰志說。他期待透過雜學校拋磚引玉，未來能有更大的力量推動教育產業，並善用台灣的良好基底，讓台灣也能成為「教育輸出國」。

其實孔子畫像並非第一次登上雜學校展牌。第一屆時，雜學校就曾經讓孔子換上奇裝異服，今年則一口氣設計八種孔子。圖／遠見提供 分享 facebook

（作者／王昱翔 攝影／王昱翔 本文出自2019.12.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）