台灣略遜一籌！大陸打敗新加坡 PISA評比躍三冠王

2019-12-03 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ／即時報導



教育部今天下午公布2018「國際學生能力評量計畫」（PISA）我國學生成績，數學全球第5、科學第10，雖仍優異，是受測79國的前段班，但分別較上次2015年退步1、6名；這次主測的閱讀則進步6名，全球排17名。

若和亞洲鄰近國家比較，根據PISA官網公布的統計，大陸、新加坡、澳門在三個領域都分居前3名，新加坡在2015年評比，原本是全球三冠王，但這次都敗給大陸，退居第2，澳門則3項都是第3名，不容小覷；至於香港的數學、閱讀都第4名，科學第9名，也都超過台灣；日、韓的數學都略輸台灣，但閱讀、科學則領先。

國家教育研究院副院長顏慶祥指出，我國學生數學、科學排名稍退步，不代表能力真的退步，因為去年接受檢測的學生，平時仍習慣紙筆測驗、上傳統課程，但PISA考電腦化測驗、檢測素養能力，我國學生表現難免受影響。強調素養的12年國教新課綱已上路，加上教育部已建置科技輔助平台，下次我國學生的PISA成績應該會進步。

PISA是由經濟合作暨發展組織（OECD）委託的跨國調查計畫，2000年起，每3年抽測各國15歲學生的數學、科學及閱讀素養。台灣PISA國家研究中心計畫主持人洪碧霞指出，2018年主測閱讀，題目、測驗時間都約另兩個領域的兩倍。

洪碧霞表示，台灣學生這次的閱讀表現，從「與OECD平均相當」，上升至「顯著高於OECD平均的國家群」，且性別、城鄉差距縮小。不過，閱讀高成就的學生雖翻倍，但低成就學生比率卻未相對減少，值得注意。