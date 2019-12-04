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從零到有刻苦訓練 康橋輕艇隊全國賽奪三冠

2019-12-04 10:27聯合線上／ 林煥堯

2019全國輕艇水球錦標賽暨國際輕艇水球邀請賽於11月29日至12月1日在新北市微風運河舉行。本次比賽除了國內多所學校率隊參與，也吸引了不少來自香港、馬來西亞、新加坡和日本的好手。其中，新北市康橋國際學校新店秀岡校區及青山校區共派出了九支隊伍、67人參賽，不僅勇奪國、高中男子組以及公開賽女子組三項冠軍，小學部2支隊伍也獲得佳績。

2019全國輕艇水球錦標賽暨國際輕艇水球邀請賽，新店秀岡校區共派出7隊53名學生...
2019全國輕艇水球錦標賽暨國際輕艇水球邀請賽，新店秀岡校區共派出7隊53名學生參加! 圖／康橋 提供
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本次比賽，康橋的參賽陣容組成豐富多元，上至正式校隊、預備隊成員，下至社團成員以及初次參賽的同學，每位學生都卯足全力想要在比賽中獲得好成績。值得一提的是，高中男子組冠亞軍爭霸賽就是在康橋的兩支隊伍間展開，戰況膠著也讓雙方隊員一度打到了延長賽。最終這場康橋「內戰」是由校隊選手組成的A隊以5：4擊敗了由校隊預備隊員組成的B隊，康橋也成功實現「金包銀」。

康橋青山校區派出2隊，14名隊員參加全國輕艇水球錦標賽暨國際輕艇水球邀請賽並獲得...
康橋青山校區派出2隊，14名隊員參加全國輕艇水球錦標賽暨國際輕艇水球邀請賽並獲得佳績。 圖／康橋 提供
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帶隊老師陳姿蓉表示，從暑假訓練至今，他們的目標只有一個，就是在全國賽中取得好成績。因為康橋輕艇水球隊不像其他學校體育班的學生，不僅擁有先天體格優勢，還有許多練習時間，在康橋只能在周一到五的課前、課後挪出時間練習，並透過長期的訓練彌補肢體協調和球類技巧及經驗。

成立至今十一年，輕艇水球隊已然成為康橋學校校隊的招牌之一。今年夏天，高中多名校隊成員入選國家代表隊，並且在10月代表中華台北輕艇水球隊出征中國杭州德清「亞洲盃輕艇水球錦標賽」，初試啼聲即獲得21歲以下男子組冠軍以及21歲以下女子組亞軍。能夠榮獲如此佳績，與隊員的勤奮訓練和高度自我要求有著密不可分的關係，而輕艇隊的成員不僅要經受夏日的烈陽曝曬與冬天的刺骨寒流，他們同時要保持課業成績維持在班內前十的水準，以達到自我負責和適性發展的態度。

康橋表示，學校向來支持鼓勵學生參加各項體育活動，因為強健的體魄和意志都能帶領孩子成為未來不可多得的領袖人才。學校期望透過適性揚才的一貫化教育，讓每個康橋學生都能成為全方位人才、社會菁英。

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