籲先教會學生基礎 李家同:不要戴VR眼鏡決定教育政策

2019-12-03 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 /即時報導



學者李家同今天在他的臉書教育專欄發表文章「不要戴VR眼鏡決定教育政策」,指VR是一種新玩意兒,戴了這種眼鏡,你可以脫離現實。即使在家裡,也可以為到了巴黎。這當然是一種好事,可使人心情很好。但若制定政策的人戴上了VR眼鏡,問題就很嚴重了。

他舉例,教育界教改人士大談翻轉教育,學生看了老師的教學影片後,大家坐下來討論。這種想法實在偉大之至,因為可以讓學生們發揮自己的論點。可是現在有很多國中生不會乘法,他們如何討論多項式乘法呢?很多學生寫出He does not is a teacher.如何能討論英文文章呢?

李家同說,教改人士常常說偏鄉孩子可以不要太注意入學考試分數,只要做好實驗就可以了。這些孩子的自然課就沒有學好,談什麼做實驗呢?如果教改人士不知道教育的真相,他們的想法當然就不切實際了。

他強調,我們現在教育的問題在於很多學生沒有學得夠好,但是教育界有權的人從來不過問這個問題,反而大談素養。這種素養並非無意義,「但是在我看來,只適合菁英份子」,比方說,素養中討論到科技資訊,我們很多學生數學糟到了極點,如何能夠談科技?一大堆學生英文程度相當之差,如何能談國際理解?

「至於符號運用,我到現在都不懂。」有一位教授說他懂,因為他每次在問句的後面打一個問號,在驚嘆句後面打一個驚嘆號,所以他是懂得符號運用的。李家同說,當然這位教授在諷刺,我們做教授的人都不懂,一般學生如何能懂?當初想出這些名詞的人都是菁英份子,可是全國學生只有少數是菁英份子,政策絕對不能針對菁英份子訂出來的。