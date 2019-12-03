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新北拉近學子距離 找Youtuber林辰分享跨域閱讀

2019-12-03 15:18聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

為拉近學生距離，新北市教育局今邀請知識型Youtuber林辰（Buchi）等人在中山國中辦「跨領域閱讀實踐課堂」，也首創發表「突破框架—跨域閱讀✕培養競爭力」專刊，讓教育現場第一線的老師共同討論跨域閱讀的內涵及未來實踐。

跨領域閱讀實踐課堂找來林辰、閱讀素養專家黃國珍教授、台師大圖書資訊學研究所教授陳昭珍等人。林辰是「臺灣吧 Taiwan Bar」共同創辦人，擅長透過動畫與閱讀產生連結，引起讀者自發性延伸閱讀。

林辰指出，網路上的影片雖然短短幾分鐘，但背後卻是靠大量閱讀才能累積。他還透露，其實自己歷史並不好，但大量的接觸歷史文獻跟資料，靠著從大學閱讀經濟的培養出的耐心跟邏輯能力，一步步整理出讓大家有興趣跟意願看完的影片。

林辰也分享閱讀小技巧，他會先瀏覽書本的重點，從了解整體的內容開始，才能比較有系統的進行閱讀。習慣做筆記也能讓閱讀的過程中，幫助記憶又更加專心，當把閱讀運用在生活時，不僅有莫大的成就感，更會對閱讀越來越上癮。

新北市教育局長張明文表示，閱讀是終身學習的根基，新北市在108新課綱正式上路之前，培養並鼓勵教學現場的老師們，能以閱讀文本為主軸，整合跨領域、跨學科的資訊，設計出結合核心素養及多元領域的教案，訓練孩子面對未來解決問題的能力。

新北也同步發表「突破框架—跨域閱讀✕培養競爭力」專刊，內容從大學與高中考試命題趨勢談起，也透過得獎的優質教案與老師的經驗分享，找出適合發展閱讀素養的教案設計。「跨領域閱讀專刊」電子書可至新北市中等教育資源網下載全文閱讀。

為拉近學生距離，新北市教育局今邀請知識型Youtuber林辰（Buchi，前排左...
為拉近學生距離，新北市教育局今邀請知識型Youtuber林辰（Buchi，前排左一）在中山國中辦「跨領域閱讀實踐課堂」。記者魏翊庭／攝影
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