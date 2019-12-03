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曾被朋友罵無聊...他堅持揭發中州科大學術醜聞

2019-12-03 12:25聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

中州科技大學智慧自動化工程系工程技術碩士班學位論文題目五花八門，學校坦承疏失申請停招、教育部也處分該所停招。揭露中州科大這起學術醜聞的其實是嘉南藥理大學社工系學生許家瑋。許家瑋表示，當時他還被朋友說是不是太無聊。

全國私校工會理事長尤榮輝說，許家瑋平時關心私校教育議題，也會寫社會評論賺稿費。最近考上屏東大學社會發展系碩士班。

許家瑋在臉書上表示，台灣無論是政府的標案（社工界稱為委外方案）、公務人員、軍人、教師、約聘人員甚至是民間的企業與機構，學歷都是影響敘薪的指標，助長碩士文憑被稀釋的水化現象，無可厚非。

許家瑋說，大部分的台灣人都能夠接受「碩士在職專班」、「XX人員碩士專班」等等，以進修學位、加薪為目的的碩士班在畢業標準上稍稍放寬一點，但「放寬不代表放縱、偶一為之不代表合理」。

許家瑋表示，誠如中州科大校方所稱，該所主要招生的對象是教師、消防員、警察，換言之，都是為了薪資、升遷上的優勢而進修的在職社會人士，但校方可以申請管院碩士班甚至是休閒碩士班，來招收這批有進修需求的人。

他說，相信對大眾而言，碩士論文品質參差不齊、碩士論文主題是「擦邊球」，都是可以被接受的，因為多數的人不會走入學術界。 但很可惜，中州科大機械所連最基本的畢業論文需與系所專業相關都做不到。如果沒有人發現後吹哨，這種亂象，不知道還要持續多久。

中州科大爆出論文偏題，工程技術研究所從109年開始無限期停招。記者凌筠婷／攝影
中州科大爆出論文偏題，工程技術研究所從109年開始無限期停招。記者凌筠婷／攝影
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