國際身障者日 教團指資源班生師比太高不利融合教育

2019-12-03 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



今天是國際身心障礙者日，全國教師工會總聯合會表示，我國目前特殊教育的實施是以「適性安置，朝向融合」為方向，但仍有部分問題仍待檢討，包括資源班及巡迴輔導班高生師比，不利推動融合教育。全教總問各總統候選人，是否願意願意承諾更多資源，以供身心障礙者、學校、社區和企業各方共融的需求。

我國在2014年通過並實施「身心障礙者權利公約施行法」。全教總理事長張旭政表示，依法政府應讓身心障礙者能夠平等和尊嚴、融合在一般就學和就業環境中，我國也有努力往此方向走，但仍些問題待檢討。例如，師資培育採普通教育、特殊教育分開培育，造成普通班教師普遍缺特殊教育知能，特殊教育教師缺乏學科、職科專長，甚至108課綱開始的服務群各科師資培育完全沒有大學對應科系。

此外，全教總說，單獨特殊教育評鑑與學校評鑑疊床架屋，評鑑又防弊重於興利，不能解決教育現場面臨的問題；身心障礙者從學校畢業到職場就業，提供的服務牽涉不同主管機關，未能有效整合，以致產生轉銜的問題。

在就業方面，張旭政說，由於我國對於企業雖有要求雇用一定比例的身心障礙者，卻未要求職場上應有「無障礙工作環境」，以致身心障礙者雖有良好技藝，未必能夠發揮。

全教總視障專案負責人謝曼莉以視障者為例，雖然在學校學會文書處理、程式設計等能力，但因為企業的資訊作業系統欠缺報讀功能，造成視障者的使用障礙，使得視障者以從事按摩業為大宗。她說，此種結果純粹是一般工作環境對視障者不友善所造成，都有待政府強化企業的工作環境。

教育部國教署日前發布新聞稿表示，今年6月，特殊教育課程實施規範通過，明定各主管機關應針對教育行政人員、學校校長、主任、普通班教師及特殊教育教師等，辦理特殊教育學生課程規畫與實施的專業知能研習。