祖先遺骨返還案 馬遠村長：盼台大出錢建紀念碑

2019-12-03 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



台大醫學院體質人類學研究團隊在1960年間於花蓮縣萬榮鄉馬遠村馬遠部落旁挖掘數十具布農族先人遺骨，運回該醫學院解剖保存，馬遠村子孫組成自救會，要求台大醫學院歸還先人遺骨。花蓮縣馬遠村村長馬鍾啟表示，之前台大已經口頭上道歉，部落仍希望校方提出一點補償，例如蓋紀念碑等等，「到目前為止，是有感受到台大的誠意。」

馬鍾啟表示，過程中，台大一直積極想要找他們協商，「但部落內部共識形成太慢」。目前規畫祖先遺骨回家之後，放在改建後的公墓。但希望台大想辦法解決興建紀念碑的費用，看政府是否願意編列預算出面幫忙。明年1月16日台大會再派人到部落義診，並且討論遺骨返還事宜。

東華大學民族事務與發展學系副教授陳張培倫表示，先前雙方的無共識部分，主要在於迎回遺骨後的存放處所及紀念設施。若兩者合一蓋類似紀念館，台大擔心經費不小。但馬遠獲內政部補助，將新建納骨設施，可望在該設施中找到空間置放先人遺骨，台大只要出錢興建紀念碑即可。