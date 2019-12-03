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祖先遺骨返還案 馬遠村長：盼台大出錢建紀念碑

2019-12-03 10:19聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

台大醫學院體質人類學研究團隊在1960年間於花蓮縣萬榮鄉馬遠村馬遠部落旁挖掘數十具布農族先人遺骨，運回該醫學院解剖保存，馬遠村子孫組成自救會，要求台大醫學院歸還先人遺骨。花蓮縣馬遠村村長馬鍾啟表示，之前台大已經口頭上道歉，部落仍希望校方提出一點補償，例如蓋紀念碑等等，「到目前為止，是有感受到台大的誠意。」

馬鍾啟表示，過程中，台大一直積極想要找他們協商，「但部落內部共識形成太慢」。目前規畫祖先遺骨回家之後，放在改建後的公墓。但希望台大想辦法解決興建紀念碑的費用，看政府是否願意編列預算出面幫忙。明年1月16日台大會再派人到部落義診，並且討論遺骨返還事宜。

東華大學民族事務與發展學系副教授陳張培倫表示，先前雙方的無共識部分，主要在於迎回遺骨後的存放處所及紀念設施。若兩者合一蓋類似紀念館，台大擔心經費不小。但馬遠獲內政部補助，將新建納骨設施，可望在該設施中找到空間置放先人遺骨，台大只要出錢興建紀念碑即可。

陳張培倫說，發生在1960年代的馬遠遺骨案，雖有其當時人種學研究的時代背景，且也不像現在有較為完整的研究倫理規範。但先人遺骨被挖掘，遠離故鄉，絕大數族人未被告知，在部落各家族的記憶中，顯然造成了某些傷痕。「遺體的歸還、台大的道歉以及雙方的和解，為台灣學術界自我解殖、轉型正義的最佳示範。」

台大醫學院體質人類學研究團隊在1960年間於花蓮縣萬榮鄉馬遠村馬遠部落旁挖掘數十...
台大醫學院體質人類學研究團隊在1960年間於花蓮縣萬榮鄉馬遠村馬遠部落旁挖掘數十具布農族先人遺骨，運回該醫學院解剖保存，馬遠村子孫組成自救會，要求台大醫學院歸還先人遺骨。花蓮縣馬遠村村長馬鍾啟表示，之前台大已經口頭上道歉，但部落仍希望提出一點補償，例如蓋紀念碑等等。圖／陳張培倫提供，伊藍攝影
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台大醫學院紀念館

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