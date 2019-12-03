400多名港生「逃難」台大 數十戶教職員、家長供寄宿

2019-12-03 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



香港反送中延燒到大學，台灣各大學也紛紛提出就學協助方案，其中以台灣大學申請人數最多。台大昨天開記者會，由校長管中閔親自說明，管中閔表示，共489名在港學生申請到台大當專案訪問生，以管理學院占四成最多，預估報到率約八成五。

台大表示，這些訪問生將被安排到台灣師範大學及台灣科技大學宿舍，以及台大教職員、志工家長幾十戶寄宿家庭，另台大也有保留身障宿舍和新進教師宿舍。

管中閔表示，有489名在香港唸書的學生申請到台大當訪問生，包含台灣學生249名、香港和其他國家學生240人，截至昨天中午已有36名台灣學生、21名香港或其他國家學生完成報到，其餘學生將於本周陸續報到。

至於大陸學生部分，管中閔說，當初確實收到相當數量在香港讀書的陸生的申請，但由於陸生來台必須申請入台證，且需一段時間，依照過去經驗，等入台證辦完，這學期肯定趕不上，因此只好建議陸生不要來，並非不歡迎陸生。

此外，管中閔指出，學校近日接獲20多名已申請訪問生的香港學生來信，因為家裡因素或其他考量，因此不會來台大；學校推估香港學生後續可能還會有類似狀況，但台灣學生應該都會來報到，預估最後報到率約八成五。申請學生以管理學院占逾四成最多，其次是理工學院、電資學院、文學院、社科院等各約10%。這些專案訪問生預計留到明年1月初。另有約20多人向台大申請擔任下學期的正式訪問生。

管中閔提到，這些訪問生必須取得教師同意才能隨班附讀，但不用考試或交作業，不會增加老師負擔，老師也可選擇不收，且學生都是不同年級、不同學院，分散到各班的人數應該不多，不會影響到台大學生。

台大學生會會長凃峻清表示，港生來台大是旁聽就讀，不會過度排擠到原有學生的學習資源，而且對這些受到強烈衝擊的學生來說，更是一種很重要的社會支持。台大學生會將會關切學校如何安置這些學生，並協調校內心輔中心，確保這群學生其他生活需求。