明年二月就要用 高中歷史第二冊竟無版本過關

2019-12-02 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／即時報導



108學年度下學期（明年2月）就要使用的高中歷史第二冊教科書，至今沒有任何版本過關。國家教育研究院教科書教科書研究中心主任楊國揚表示，高中歷史第二冊五個版本都已經進入續審階段，會盡量在12月底前完成審查。

高中社會領域課綱去年10月正式通過，比其他科目晚了約一年。因為高中社會課綱審議進度較慢，教育部為了給出版社較多的編書時間，因此延後出版社送審時間。

不過，嘉義大學教授吳昆財發現，目前包括三民、翰林、南一、龍騰、泰宇五家出版社的版本，至今都還在續審，並未通過。

吳昆財還說，現在各家出版社送到各高中的都是「樣書」，不能保證跟未來要用的書是一模一樣的。更誇張的是，某個版本竟然只送了第一章和第七章，中間幾章完全沒有，並沒有「整本書」給老師選書，「真的非常急就章，最後的課本一定非常粗糙。」

吳昆財指出，因為這次社會領域課綱變動太大，尤其是歷史科，且比其他領域課綱晚一年才公告，他早就預見，教科書最後一定編不出來。

國教院教科書研究中心主任楊國揚表示，原則上，高中歷史第二冊會盡量在12月底前審完。五個版本都已經進入二審或三審，後面的問題並不是這麼大，「不會像第一審，審得比較久。」

楊國揚指出，通常會要求出版社重編，是因為課本內容跟課綱的精神不符。