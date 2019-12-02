薪資三級跳！日料理大師授課 工商專班生留用率逾七成

2019-12-02 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北即時報導



教育部為強化技職教育，持續輔導高中職成立就業導向課程專班，與優質企業合作培育學生專長。其中輔導高雄市中山工商連續多年與三井餐飲事業集團，除學校既有課程，三井餐飲也安排完整培訓計畫，由日本大師級師傅等專家協同教學與授課，實習期間按月提供津貼，並免費供餐供宿，畢業後還可到合作的大學在職進修求取學位。該專班近三年留用學生超過七成，展現「畢業即就業」成效。

教育部國教署表示，技職教育除了強化各校專業課程教學，也應著重與企業實務的結合，讓理論與實務兼具，有效提升學生競爭力。除了每年度舉辦五大類的全國高級中等學校各類技藝競賽，邀請企業提供預聘名額給參賽學生，讓具有專業實力學生獲延攬就業的機會。

高雄市中山工商102學年度起，與三井餐飲事業集團合作辦理餐飲技術就業導向課程專班，以日本料理實務技能學習為課程核心，著重實務操作及理論應用。高二下學期，由校方會同三井餐飲召開說明會，先向學生、家長介紹專班精神、課程規畫、公司培訓計畫等。

高三開始則展開一系列實務課程，包括辦理公司「職場體驗」，邀請專班學生、家長到公司瞭解各崗位培訓方式，及安排「業師到校協同教學」，由日本大師級師傅到校授課，讓學生近距離接觸高超的料理技術，深化對料理專業的體認。

該專班計畫由教育部國教署補助經費，專班學生每學年可獲1萬元獎助金。三井餐飲則在高三實習期間每月提供2萬4750元津貼，另外免費供餐、供宿。

此外，三井餐飲設有畢業生留任加入研修生計畫，與文化大學、實踐大學合作，提供學生可取得學位的在職進修機會。自大一起，三井餐飲還會提供學生每月2萬8000元以上薪資，並逐年調升至3萬3000元以上，績優研修生還可另外獲得公司獎學金。相較一般大學畢業生，此方案研修生已累積超過四年勞保資歷，專業技術更持續提升，有利於職場站穩腳步、薪資三級跳。