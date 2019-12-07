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你知道你的前世嗎？你知道靈與魂是不同的嗎？

2019-12-07 00:00文／ 萬世紀身心靈顧問有限公司 提供

靈魂相遇２帝王將相篇為你揭開靈的輪迴

你相信前世嗎？你知道自己的前世嗎？它正在影響你的今生！

前世今生，靈的輪迴，真實存在，存在你我之間。

天地之大，時光流轉，人的一生，僅是滄海一粟！

透過靈學，透過今生的靈，解開前世的謎！

向立綱老師在「靈魂相遇」第一部長銷後，活靈活現之前世今生再推出第二部－帝王將相篇。

曾經的王公貴族權勢之家、曾經的出類拔萃意氣風發、曾經的不可一世叱吒風雲，如今安在？

透過通靈靈媒黃老師的居中翻譯傳遞，透過向立綱老師的詳實文字紀錄，六位帝王將相的前世今生，蛛絲馬跡的緊密連結、驚人巧合的玄妙安排、時光流轉的似曾相識，會讓您感動、更讓您喟歎！

書中揭秘，南北朝梁武帝，今世生在香港，工作團隊數次飛往香港探訪；光緒帝與珍妃、瑾妃跨時空纏繞的愛恨情仇，今世會再續前緣嗎？

曹操今世生在台灣，曾居政商要職，對於現今台灣時局發展亦有諸多感慨；周瑜今世到自己位於安徽的墓園尋根，竟然看到鬼了！？

曾經的明朝開國天子朱元璋今世曾被診斷為精神分裂症；三國才氣橫溢的諸葛孔明，全盛時期貴為台灣科技要人，成就遠近馳名……

在輪迴的過程裡，人，沒有永遠的成功者，也沒有永遠的失敗者。但是，在過去「八字定命格」的二十世紀以前，是偏屬「宿命論」的年代，人的一生成敗，在呱呱墜地的那一刻，就已決定大半，所以才會有「宿命論」的曾經盛行。

到了二十一世紀的現在，「宿命」的論點已不存在，但是，靠著自我的奮鬥，又常令人覺得似是力有未逮，因為前世今生的因果又干擾著每個人這一生的順與逆。

離開了過去的「宿命論」，在這新的二十一世紀，人生要如何找到自我、創造新生？原來，現在是一個「天人合一論」的新世紀！因為靈体顯性了，光靠著肉体埋頭苦幹的奮鬥，常是事倍而功半，甚至是無濟於事，任何人都必須肉体與靈体、主神連成一線，才能善用前世因果中的優勢，摒棄因果中的劣勢，謀得成功，這就是天人合一的概念。

知前世，知因果，是要檢討過去的成功或失敗，成為今日邁向成功的動力，而不是沉醉在過去的輝煌中，或消極在今世的困頓與落寞裡。藉著本系列書籍，相信每一位讀者，都能從中獲得深刻的感受，也能得到個別的啟示與啟發，而且，對靈學的認知，也必又跨前了一步。

博客來、金石堂、誠品、三民、墊腳石、諾貝爾政大（高雄、台南、花蓮）、明儀（高雄）、PChome、MOMO、Amazon 均售。

洽詢：萬世紀出版部 ０２－２３６１８８６１

網址：www.books.darmo-cc.net

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