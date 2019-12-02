清大貝里斯志工團揚名海外 獲頒貝里斯青年獎章

2019-12-02 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



清華大學貝里斯志工團過去10年赴中美洲的貝里斯服務，教國小學生及教師使用電腦，累計募集送出5百台二手電腦、24片太陽能板，還提供了18份獎學金幫助貧童完成中學學業，貝里斯副總理兼教育部長法博（Patrick Faber）被這群台灣志工的熱情投入感動，頒給清華志工團「貝里斯青年獎章」，成為首度獲獎的外國團隊。

校方表示，清華貝里斯志工團成立於2011年，由當時在清大就讀國際專業管理碩士班(IMBA)的貝里斯籍學生萊恩(Kieran Ryan)創立。清大當時已有赴非洲服務的志工團，萊恩看到清大學生的強大電腦能力，決定帶著同學到他的故鄉─卡又區散布資訊的種子。

成員黃健倫表示，志工團最初主要教導偏鄉國小學童簡單的電腦文書處理；後來發現當地能用的電腦有限，才開始募集二手電腦，接著又因當地常缺電、無法啟動電腦，2012年開始募集太陽能板帶到貝里斯。黃健倫說，志工團學長姐後來又發現超過一半的貝里斯孩童因貧窮而無法完成中學學業，因此2015年起創立獎學金計畫，募集獎學金幫助貧童升學。

前天飛到貝里斯領獎的清華教科系畢業生黃聖芬是2017年的志工團員，黃聖芬表示，她第二度到貝里斯服務時，看到志工團的努力耕耘的確逐步開花結果，2年前雜亂簡陋的電腦教室，已全面整理翻新，老師們使用清華學生留下來的教材及二手電腦教學，令她非常感動。