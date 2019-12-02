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國北教大 首創全台第一個體制內實驗教育師培管道

2019-12-02 09:43聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

國內近年實驗教育如雨後春筍般發展，但欠缺「實驗教育」的師資培育。老字號教育系招牌國立台北教育大學教育系，也因應時代趨勢，將於109學年度成立「實驗教育學分學程」，更是全台第一個體制內培育實驗教育師資的升學管道。

國立台北教育大學教育系系主任林偉文表示，由於2014年實驗教育三法及2018年實驗教育三法修正案通過後，各式實驗教育如雨後春筍般蓬勃發展，其中公辦公營實驗教育發展最為迅速，至2019年全國已有80所公辦公營實驗學校，國內除了教育部委託政大台灣實驗教育推動中心辦理師資培育外，仍未有體制內培育實驗教育師資的管道。

林偉文說，北教大教育系自109學年度起，將於教育創新與評鑑碩士班成立「實驗教育學分學程」，培育優良的實驗教育教師，提供實驗教育學校教師在職進修管道。109學年教育創新與評鑑碩士班甄試招生名額10人，共吸引了34人報名，比107學年度增加三倍之多，可見實驗教育師培需求相當大。

林偉文表示，現在有很多公辦公營的實驗教育學校，但都是由現職老師轉任，因此在做實驗教育時，會遇到很多困難。

「實驗教育是一種另類教育」，林偉文表示，實驗教育的目的是鼓勵不同樣貌的教育形式，重要的是「創新精神」，包括哲學理念的建構和反思，但現在很多實驗教育學校之所以會遇到問題，原因是由現有的特色課程去轉的，背後沒有一個清楚的理念。

林偉文進一步說，實驗教育重視的是理念，例如華德福教育的課程，強調跟自然情境的結合、動手作等等。另一個是教師必須具備課程發展與設計的能力，實驗教育的教師必須自己規畫課程，不能像過去一樣，過於依賴教科書。

林偉文表示，「實驗教育學分學程」規畫一整年「實驗教育的探究與實踐」課程，讓學生進到實驗教育的現場實習，參與現場老師的共備和進行行動研究。

台灣實驗教育近年蓬勃發展。本報資料照片
台灣實驗教育近年蓬勃發展。本報資料照片
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