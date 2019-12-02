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獨／少子化公費優勢不在 戲曲學院擬設碩士班拓生源

2019-12-02 09:40聯合報 記者馮靖惠／台北即時報導

國立台灣戲曲學院。本報資料照片
國立台灣戲曲學院。本報資料照片
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少子化，連公立大學都苦嘆難經營，12年國教下，更削弱了國立台灣戲曲學院的公費優勢。台灣戲曲學院校長劉晉立說，為了避免再度缺額，他鼓勵各系老師努力招生，學校會給教師們經費，讓他們去偏鄉學校育幼院演出並招生；學校也在規畫成立研究所，延伸學生的專業培養，希望透過專業的研究所，向外招收有劇場底、文學底的大學畢業生，最快明年就會提出申請，後年就可設立。

台灣戲曲學院主任秘書林曉英表示，因為國小部和國中、高職部，都有公費制度，有超過一半的學生學費是國家埋單。但是12年國教實施之後，公費的優勢無形之中被沖淡了，很多以前願意跨縣市來就讀的學生，已經不會選擇台灣戲曲學院。

劉晉立表示，以前家長看重學校「12年一貫」的制度，孩子不用再升學考試，且高職以下都是公費，所以家長願意把孩子送來戲曲學院讀書。但是，12年國教實施後，學生可以一路往上升，也就不用擔心考不到高中。

「學傳統表演藝術很辛苦」，劉晉立說，學生每天早上5時50分就要開始練功，練到7時半，8時又要上課，且要住校，因此這幾年在招生上也遇到困難。據他觀察，除非是家裡本身就是經營劇團想要孩子繼承家業，或是偏鄉弱勢家庭的孩子才會來讀，至少高中以下免學費，對他們來說還是有一點誘因。

台灣戲曲學院的老師，更經常利用到各地表演時，積極向外招生，希望把缺額招滿。劉晉立說，他鼓勵各系老師去偏鄉學校或育幼院演出並招生。全台灣有很多育幼院，如果能給這些小朋友公費，讓他們學習一技之長，將來也有機會翻轉人生，身為大學，也能盡到的社會責任。

為了開拓更多生源，台灣戲曲學院也規畫成立創作和實作方面的研究所，培養以「戲曲導演」為專業的高階人才。但劉晉立說，若要成立研究所，至少要有副教授以上的師資，但戲曲學院目前各系的師資多為專技助理教授或副教授，他上任後，也很鼓勵教師升等。

劉晉立表示，「傳統戲曲導演」這一塊專業領域的人才，目前在台灣還沒有相關大學在培育，導致學生必須到大陸的中國戲曲學院、上海戲曲學院等等攻讀進修碩士，或是留在台灣的大學念比較不相干的研究所。未來成立研究所之後，可以讓學生有多一個選擇。

劉晉立說，目前因戲曲學院師資尚未達到設立研究所門檻，學校正努力中，明年如達到就會提出申請，最快也要後年才能設立。

林曉英表示，不可諱言，近年招生變得比較困難，因為傳統藝術在台灣在國民教育階段，太少被人看見、了解。

「文化跟教育的傳承，不能只倚賴一間學校在做。」林曉英表示，台灣發展傳統藝術，近年遇到瓶頸，要鞏固藝術的核心價值，除了需要的學校中專業的培訓，但要透過展示和展演對外發聲「被看見」。但是，在我國的國民教育、基礎教育階段，國民的公民文化素養的整體薰陶需要再加強，並不是懷璧其罪，「只由我們一個學校去承擔整個台灣傳統藝術」。

林曉英也說，近年學校很注重產學合作，強調各系跟業界之間更密切的結合和策略聯盟，包括京劇系、歌仔戲系、客家戲系畢業的學生，都能進入劇團工作。今年第30屆傳藝金曲獎，很多入圍者和得獎者都是校友和老師。如果從業界市場來看，學生的出路並不若以前所想像的那麼狹窄。但她無奈表示，業界雖有不錯的成績單，但是並沒有被多數台灣人看到。

偏鄉學校育幼院

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